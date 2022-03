Six Flags Great Adventure en NJ anuncia aumento salarial de hasta $20 por hora para operadores de atracciones

Six Flags Great Adventure anunció el martes que aumentará el salario por hora a hasta $20 para los operadores de atracciones durante sus momentos de mayor actividad. Otros puestos clave del parque temático, como seguridad, socorristas y paisajistas, oscilarán entre $ 16 y $ 18 por hora.

“La mayoría de los puestos ahora pagarán de $15 a $20 por hora, y los puestos de liderazgo pagarán aún más. Queremos reclutar miembros del equipo que mantengan nuestros altos estándares de seguridad y servicio al huésped, y es crucial que ofrezcamos salarios competitivos para atraer y retener a estos empleados de primer nivel”, dijo el presidente del parque, John Winkler. “Este aumento salarial demuestra nuestro compromiso de ser el empleador elegido para el centro de Nueva Jersey”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los candidatos pueden obtener entrevistas inmediatas y obtener trabajos en más de 10 departamentos diversos, incluidos paseos, servicio de alimentos, venta minorista y salvavidas en preparación para la apertura de Six Flags Great Adventure el 2 de abril y la apertura de Six Flags Hurricane Harbor el 14 de mayo. Six Flags Wild Safari abrió el 19 de marzo , y el parque actualmente está contratando guías turísticos y guardias de entrada.

“Ofrecemos un nuevo proceso de solicitud extremadamente fácil a través de mensajes de texto, ofrecemos contratación y capacitación virtual para lograr eficiencia y conveniencia, y muchas ventajas excelentes, como pasantías pagas y horarios flexibles. Estamos orgullosos de ofrecer oportunidades de trabajo para los miembros del equipo a partir de los 14 años y oportunidades de avance para aquellos que se enfocan en el crecimiento profesional. Damos la bienvenida a personas que ganan un segundo salario, como maestros y conductores de autobuses, y también brindamos grandes oportunidades a las personas mayores”, dijo Samantha Katcher, la gerente de recursos humanos.

Disponibilidad y requisitos:

La mayoría de los trabajos están disponibles para mayores de 16 años, con posiciones selectas abiertas para jóvenes de 14 y 15 años.

La mayoría de los puestos oscilan entre $15 y $20 por hora.

Disponibilidad de tiempo completo y medio tiempo hasta el 1 de enero de 2023.

Cómo puedo solicitar el empleo

Complete una solicitud de empleo en www.sixflagsjobs.com; o

Envíe un mensaje de texto con DIVERSIÓN al 732-307-6688; o

Visite el Centro de Empleo de Six Flags en persona de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. todos los días: 1 Six Flags Blvd., Jackson, Nueva Jersey, ubicado al lado de 607 Monmouth Road, Cream Ridge, NJ, aproximadamente ½ milla al oeste de la entrada principal del parque en Rt. 537.

Los solicitantes con preguntas relacionadas con el empleo pueden enviar un correo electrónico a SFGAHREC@sftp.com o llamar al 732/928-2000 x7072700

Contratación y capacitación aceleradas:

Los candidatos pueden entrevistarse el mismo día que presentan la solicitud.

Se encuentran disponibles entrevistas en persona y en video.

La capacitación se puede completar en persona o virtualmente en línea.

Para obtener más información sobre Six Flags Great Adventure, Wild Safari y Hurricane Harbor, visite www.sixflags.com/greatadventure.