CNBC: Brecha salarial cuesta a las mujeres $1.6 billones al año: aquí cómo obtener un salario justo

Lo que debes saber La brecha salarial les cuesta a las mujeres en Estados Unidos alrededor de 1.6 billones de dólares al año, según un nuevo informe.

Las mujeres ganaron 78 centavos por cada dólar que ganaron los hombres en 2022, según la Asociación Nacional para Mujeres y Familias.

Esa escala salarial empeora para cada grupo racial o étnico importante del país: a las trabajadoras blancas se les paga 74 centavos por dólar; Trabajadoras negras, 66 centavos; y trabajadoras latinas, 52 centavos.

Los investigadores calcularon el costo total para las mujeres de la brecha salarial utilizando estadísticas de la Oficina del Censo de EEUU, específicamente datos sobre todas las mujeres que trabajaron, ya sea en empleos de tiempo completo o parcial, y aquellas que se tomaron tiempo libre por enfermedad o para cuidar a alguien.

"Hemos tenido una brecha salarial durante tanto tiempo que la gente se ha vuelto insensible a ella y piensa que es normal", dijo Jocelyn Frye, presidenta de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias. "Pero no es algo que debamos considerar normal y no deberíamos normalizar disparidades que no deberían existir".

Si bien las cifras son desalentadoras, los expertos dicen que la información debería motivar a las mujeres a ser más agresivas durante las negociaciones salariales.

"No quiero que esto disuada a las mujeres o las haga sentir menos motivadas para salir y obtener el salario que merecen", dijo la experta en carreras y dinero Mandi Woodruff-Santos.

Tres factores detrás de la brecha salarial

Tres factores están contribuyendo a la persistente brecha salarial, afirmó Frye:

Responsabilidades de cuidado: las mujeres, en promedio, tienden a trabajar menos horas porque asumen muchas de las responsabilidades de cuidado en sus familias, dijo. Por ejemplo, el año pasado las mujeres dedicaron aproximadamente 2.68 horas al día al cuidado de los niños menores de 6 años del hogar, según la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo.

las mujeres, en promedio, tienden a trabajar menos horas porque asumen muchas de las responsabilidades de cuidado en sus familias, dijo. Por ejemplo, el año pasado las mujeres dedicaron aproximadamente 2.68 horas al día al cuidado de los niños menores de 6 años del hogar, según la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo. Segregación ocupacional: Las mujeres se concentran en trabajos que pagan menos y a menudo quedan excluidas de trabajos mejor remunerados debido a la segregación ocupacional, dijo. El 42 por ciento de la brecha salarial es resultado de la segregación ocupacional, que se vio exacerbada por la pandemia, según encontró el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Las mujeres se concentran en trabajos que pagan menos y a menudo quedan excluidas de trabajos mejor remunerados debido a la segregación ocupacional, dijo. El 42 por ciento de la brecha salarial es resultado de la segregación ocupacional, que se vio exacerbada por la pandemia, según encontró el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Discriminación en el lugar de trabajo: las mujeres siguen enfrentándose a prejuicios y discriminación de género. Hasta ese momento, la mitad de los adultos estadounidenses dijeron que el trato diferente de las mujeres por parte de los empleadores contribuye a la brecha salarial, encontró el Pew Research Center.

“Si se interviene únicamente en esas tres cuestiones, se podría reducir esa brecha significativamente”, dijo Frye.

Lo que significa la brecha salarial para las mujeres de color

Las mujeres asiático-americanas ganaron más entre las trabajadoras, ganando 89 centavos por cada dólar que ganan los trabajadores blancos no hispanos, según encontró la Asociación Nacional para Mujeres y Familias.

Esa escala salarial empeora para cada grupo racial o étnico importante del país: a las trabajadoras blancas se les paga 74 centavos por dólar; Trabajadoras negras, 66 centavos; y trabajadoras latinas, 52 centavos.

Es importante no ignorar los datos, sino dejar que te motiven, añadió Woodruff-Santos, copresentadora de la serie de podcasts "Brown Ambition" y fundadora de MandiMoney Makers.

"Si bien datos como este son importantes, no deberían desanimar a las mujeres de todos los tonos", dijo Woodruff-Santos. "No es necesario ser una estadística".

Tres consejos para salir adelante:

Expande tu red

Si quieres llegar más lejos en tu carrera, necesitas conexiones. Para establecer conexiones, es necesario sentirse cómodo hablando con diferentes personas.

En primer lugar, aumente su confianza compartiendo su trabajo y experiencia con quienes lo rodean, tanto en su empresa como en la industria en la que trabaja. Por ejemplo, muestre su experiencia en el trabajo durante las reuniones mensuales del equipo y, para un alcance más amplio, en plataformas de redes sociales.

"Asegúrese de que su nombre sea bien conocido en toda la empresa y de que esté asociado con la excelencia", dijo Woodruff-Santos.

A medida que te das a conocer a los demás, las conversaciones pueden volverse más incómodas cuanto más alto seas como mujer, y más aún si eres una mujer de color, añadió.

“Esas salas no se construyeron pensando en nosotros, pero es importante que usted siga presionando y consiga un asiento en esas mesas”, dijo Woodruff-Santos.

2. Manténgase informado sobre su valor de mercado

Debe asegurarse de tener conversaciones sustanciales con los gerentes de contratación y los reclutadores, y preguntarles sobre los rangos de compensación para que alguien con su experiencia tenga una idea de su valor de mercado actual.

Más adelante podría llevar esta información a su empleador actual cuando negocie aumentos salariales. Sin embargo, lo que hace que el apalancamiento sea aún mejor es tener una oferta de trabajo competitiva, dijo Woodruff-Santos.

"Las mujeres a menudo necesitan tener pruebas de que otra empresa nos desea para despertar a nuestros gerentes y superiores", dijo. "Si no tienen miedo de perderte, tienes menos influencia".

3. Piense en el 'pastelito de compensación'

El “pastelito de compensación” es la analogía que utiliza Woodruff-Santos para ayudar a las personas a determinar el precio que piden y comprender su valor.

La base del pastelito, o del pastel en sí, es la tasa de mercado para su salario base. La guinda, por su parte, representa sus incentivos adicionales, como bonificaciones anuales, subvenciones de acciones o fondos de reembolso profesional que ofrece su empresa.

“Esos son beneficios financieros que recibimos y que no están en nuestro salario base, pero que definitivamente son como dinero en efectivo en nuestro bolsillo”, dijo.

Las chispas en el cupcake simbolizan beneficios no adquiridos, como acciones o igualaciones del plan 401(k). Finalmente, todo está rematado por una “cereza igualadora”, que aborda datos como la brecha salarial de género.

“Agregue una prima del 10% al 20% sobre cualquier compensación que crea que está compitiendo solo para compensar ese déficit”, dijo Woodruff-Santos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ana Teresa Solá para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.