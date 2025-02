Se emite vigilancia de tormenta invernal ante nevadas el fin de semana en NY

.@NWSNewYorkNY Winter Storm Watch for NYC: 7PM on 2/8 -1PM on 2/9. 2 to 4 inches of snow & ice accumulations expected. https://t.co/oBGvYAYGD9. Multilingual & ASL Link: https://t.co/oaRGuds2gU. pic.twitter.com/1jbcBotuw4