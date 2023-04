Hochul anuncia una expansión de $2 millones en las ofertas de aprendizaje de CUNY

NUEVA YORK -- El lunes, la gobernadora Kathy Hochul anunció una inversión estatal de $2 millones para agregar 12 programas de aprendizaje en la Universidad de la Ciudad de Nueva York para sus títulos asociados a partir del semestre de otoño de 2023, una gran expansión de la oferta de CUNY de aprendizajes por crédito en industrias en demanda.

Las adiciones se basan en los cinco programas de aprendizaje existentes integrados en los programas de grado asociado de CUNY en ingeniería de software, consultoría, finanzas, gestión de riesgos y seguridad cibernética.

"Los aprendizajes son una plataforma de lanzamiento fundamental para carreras impactantes y bien remuneradas, y estamos orgullosos de crear un programa sólido para los estudiantes de CUNY", dijo la gobernadora Hochul. "Con esta inversión adicional de $2 millones, podemos expandir los programas de aprendizaje para los programas de grado asociado y abrir nuevas oportunidades para los neoyorquinos en todo el estado".

Se lanzarán nuevas ofertas de aprendizaje en las 10 universidades de CUNY que ofrecen títulos de asociado; Además de los siete colegios comunitarios de CUNY, se ofrecen títulos de dos años en College of Staten Island, Medgar Evers College y New York City College of Technology.

Los empleadores que organizan los aprendizajes pagarán a los estudiantes, y los estudiantes obtendrán nueve créditos de curso.

"Los aprendizajes siempre han sido un gran camino para que los jóvenes ingresen a los campos, ofreciéndoles trabajo práctico hasta que estén listos para hacer el trabajo sin ayuda", dijo el rector de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Félix V. Matos Rodríguez. "Los estudiantes necesitan experiencia y conexiones con el lugar de trabajo más allá del salón de clases más que nunca para que tengan caminos claros hacia sus carreras cuando finalice su educación. Estoy agradecido con el gobernador Hochul por invertir en nuestros estudiantes, y extendemos nuestro agradecimiento a los empleadores que les dan la bienvenida. nuestros estudiantes en programas de grado de dos años a trabajos de alta demanda en sus oficinas mientras colaboramos para fortalecer nuestra fuerza laboral".

Los estudiantes de CUNY se prepararán para pasantías en empresas como JPMorgan Chase, EY, Citi, American Express, Deloitte, AIG, Mastercard y Wells Fargo, que forman parte del Consejo de CEO de New York Jobs.

El Consejo de Trabajos es una coalición de directores ejecutivos de algunos de los empleadores más grandes de la ciudad con el objetivo de emplear a 100,000 neoyorquinos diversos y de bajos ingresos, incluidos 25,000 estudiantes y graduados de CUNY, para fines de la década.

"Como graduado de CUNY, sé cuántas oportunidades brinda esta institución a los neoyorquinos", dijo el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams. "Los programas de aprendizaje brindan a los estudiantes habilidades y experiencias del mundo real que los ayudan a desarrollar sus intereses y los colocan en el camino hacia un futuro mejor. Con la inversión de $2 millones del gobernador Hochul en el programa de aprendizaje de CUNY, todos los estudiantes, especialmente nuestros estudiantes negros y morenos, tendrán más oportunidades de encontrar trabajos bien remunerados en finanzas, tecnología y otros campos".

La expansión creará puestos de aprendizaje para cientos de estudiantes, según la oficina de la gobernadora. La mayoría de ellos se encuentran en programas de grado de asociado en ciencias aplicadas (AAS), programas de dos años diseñados para preparar a los estudiantes para ingresar directamente a una carrera después de la graduación, en comparación con el grado de asociado más fundamental que tradicionalmente lleva a los estudiantes a transferirse a una licenciatura. programa.

"Estos programas cambian las reglas del juego tanto para los estudiantes como para los empleadores", dijo Kiersten Barnet, directora ejecutiva del Consejo de CEO de New York Jobs. "Los estudiantes obtienen oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo que se duplican como caminos directos hacia roles competitivos de nivel de entrada. Los empleadores obtienen acceso a un grupo más amplio de talentos que refleja la rica diversidad de nuestra ciudad".