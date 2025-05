Tormentas del fin de semana podrían traer ráfagas de viento de 60 mph al área de NYC

NUEVA YORK -- Tras varios fines de semana lluviosos en abril, mayo comienza de la misma manera.

Se pronostican lluvias y tormentas, algunas posiblemente severas, para este fin de semana. Pero no solo serán el sábado y el domingo. El tiempo lluvioso se extenderá hasta bien entrada la semana que viene.

Por si se lo preguntan, el fin de semana no será un desastre. De hecho, el sábado comenzará principalmente seco, cálido y húmedo. Permanecerá así hasta media tarde o última hora de la tarde, cuando comiencen a formarse algunas lluvias y tormentas.

Con un poco de suerte, los Yankees deberían poder jugar su partido de la tarde contra los Rays sin interrupciones por lluvia.

Su gorra de béisbol debería ser más que suficiente para protegerlo de cualquier chubasco irregular; la lluvia que caiga durante el partido será generalmente ligera.

La probabilidad de lluvias y tormentas no aumenta significativamente hasta que termina el partido. La mayor probabilidad de lluvia el sábado se dará alrededor de la hora de la cena y durante la noche.

La mayor concentración de tormentas se formará a lo largo y al oeste del corredor de la I-95. Ahí es donde podríamos ver fuertes vientos, aguaceros y abundantes relámpagos.

El riesgo de mal tiempo es bajo.

En una escala del 1 al 5, el nivel de amenaza del sábado es 1 (bajo). De todos modos, las tormentas aisladas podrían producir ráfagas de viento superiores a 60 millas por hora y/o granizo de gran tamaño. No se sorprenda si al despertarse el domingo por la mañana ve algunas ramas pequeñas de árboles en el suelo.

El sistema de baja presión que se mueve hacia la región este fin de semana se estancará durante varios días, lo que nos traerá varios días con lluvia.

El domingo, se espera un comienzo tranquilo del día con lluvias que irán aumentando al final del día y al anochecer. Para cualquier participante en el 5 Boro Bike Tour del domingo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 60 grados con cielos principalmente nublados y condiciones secas durante el recorrido. No hay garantía de que no caiga alguna llovizna o chubasco ligero a lo largo del recorrido, pero la lluvia más constante se mantendrá hasta más tarde.

El viento será suave del sur el domingo, así que se espera un ligero viento en contra al pedalear hacia el sur a través de Queens y Brooklyn.

Durante la semana laboral, las lluvias intermitentes (y quizás una o dos tormentas) persistirán en la región, al menos hasta el martes.

La buena noticia es que esta cantidad de lluvia se dispersa en el transcurso de varios días, por lo que el riesgo de inundaciones repentinas es bajo. Sin embargo, es posible que se produzcan inundaciones menores localizadas, especialmente en zonas bajas con aguaceros fuertes y breves.

Los niveles de los ríos en la zona son relativamente bajos en este momento, por lo que pueden soportar una buena afluencia de escorrentía. En cualquier caso, estaremos atentos a cualquier inundación de ríos la próxima semana en las zonas con mayor precipitación.

El prolongado riego contribuirá en gran medida a aliviar la sequía que ha azotado la región desde el otoño pasado. De hecho, las zonas que recibirán más lluvia se corresponden con las regiones que más la necesitan. Así que, aunque se avecinan días muy caóticos, los agricultores y jardineros de la zona podrían estar muy contentos. Y sus plantas también.

Hablando de plantas, muchos hemos estado sufriendo últimamente el daño del polen de los árboles altos, junto con el aumento de los niveles de polen de las gramíneas. Ese polen se ha acumulado en las superficies e irritado muchísimo nuestras narices y ojos. La lluvia hará maravillas para ayudar a eliminar el polen del aire y brindar un alivio muy necesario, aunque breve, a quienes lo estamos padeciendo.

No será la semana más agradable en cuanto al tiempo; nos esperan días sombríos. Si aún no lo has hecho, invierte en un buen paraguas o impermeable; te prometo que le sacarás mucho provecho.