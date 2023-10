Se esperan altas temperaturas y nada de lluvia para el fin de semana de Halloween en el área de NYC

NUEVA YORK -- ¿Podría ser: dos fines de semana seguidos con buen tiempo?

No lo maldizcamos, pero el pronóstico muestra que el fin de semana de Halloween será un verdadero ganador (aunque Halloween en sí no se ve tan bonito, pero no hablaremos de eso todavía).

Y antes de eso, existe la posibilidad de que el área de la Ciudad de Nueva York alcance niveles casi récord durante la semana. Si bien puede que vuelva a hacer frío el miércoles por la mañana, las temperaturas serán agradables y estacionales durante el día.

El jueves se calentará aún más, llegando a mediados de los 70 grados. Se acercará a niveles récord ese día y nuevamente el viernes, sintiéndose casi como en verano. O al menos a finales del verano: los máximos promedio a principios de septiembre se sitúan entre los 70 grados.

También habrá un toque de humedad veraniega, ya que se sentirá un poco más pegajoso durante el sábado.

Quizás lo más importante es que parece estar seco al menos hasta el domingo, lo que le da al área triestatal un sábado completamente seco por primera vez en aparentemente dos meses. El sábado volverá a tener máximas a mediados de los 70, aunque el enfriamiento comienza el domingo, ya que las máximas serán unos 10 grados más frías.

Si las condiciones permanecieran secas hasta el lunes (no se espera lluvia mensurable en Central Park antes de esa hora), será la racha más larga (¡9 días!) desde finales de agosto hasta principios de septiembre, aunque no tan larga como la anterior racha larga del año desde mayo (12 días).

La racha de buen tiempo llega a su fin el martes, lo que no es un buen momento para pedir dulces. Halloween parece genial con posibilidades de lluvias, pero ese pronóstico podría cambiar a medida que se acerque la fecha.

Después de las lluvias de Halloween, regresa el gran frío: los máximos están más en línea con el promedio de finales de noviembre, alrededor de los 50 grados.

Vea a continuación el pronóstico exclusivo de La Autoridad en El Tiempo:

Martes

Máxima: 63 grados. Parcialmente soleado

Miércoles

Máxima: 68 grados. Mayormente nublado

Jueves

Máxima: 74 grados. Parcialmente soleado

Viernes

Máxima: 75 grados. Parcialmente soleado

Sábado

Máxima: 76 grados. Parcialmente soleado