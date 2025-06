¿Qué tan peligrosa es esta ola de calor? Lo peor llegará el martes

NUEVA YORK -- El calor extremo ha azotado el área triestatal.

El nivel de peligro es alto, ya que estamos experimentando uno de los peores calores que hemos sentido en años. No será hasta finales de esta semana que llegue el alivio.

Parte de lo que hace que el calor se sienta tan opresivo es que nuestros cuerpos no están aclimatados. Las temperaturas en mayo y principios de junio han estado en su mayoría por debajo del promedio, por lo que el calor de esta semana es un shock para nuestros cuerpos.

Nuestras temperaturas máximas hasta el miércoles se mantendrán por encima de los 90 grados, alcanzando un máximo de 100 grados el martes. Estas máximas batirán récords en muchos lugares del área triestatal, ya que varios puntos del mapa alcanzan los tres dígitos. Y eso sin considerar el índice de calor, o la sensación térmica. Consulte las últimas alertas meteorológicas aquí.

El índice de calor indica la sensación térmica al tomar en cuenta el punto de rocío, que mide la cantidad de humedad en la atmósfera. Cuanto más alto sea el punto de rocío, mayor será la humedad y mayor la sensación térmica. Los puntos de rocío de la tarde del martes fueron los más altos que jamás hayamos visto en esta región.

Cuando la humedad es alta, el sistema de aire acondicionado natural de nuestro cuerpo, el sudor, funciona bien. En los días calurosos, nos refrescamos mediante la evaporación del sudor, que absorbe el calor de la piel y mantiene la temperatura corporal bajo control.

En los días húmedos, el sudor no se evapora. Simplemente se acumula en la piel y el cuerpo no puede enfriarse. Esto aumenta drásticamente el riesgo de agotamiento por calor e incluso de golpe de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas y avisos de calor extremo para casi toda la región debido a las temperaturas que superan los tres dígitos. Limite significativamente su exposición al calor mientras las alertas estén vigentes.

Si bien el calor es algo que enfrentamos todos los años, es la forma más peligrosa de tiempo severo, responsable incluso de más muertes que las inundaciones.

Parte de lo que hace que esta ola de calor sea tan peligrosa, además de que llega tan temprano en la temporada, es su implacable incesante. Hablamos mucho de las temperaturas máximas y los índices de calor, que son brutales, pero las temperaturas mínimas nocturnas también son increíblemente cálidas. Estamos viendo varios días en los que nuestras temperaturas mínimas se mantendrán en los 80 grados.

Se pronostica que la temperatura mínima del miércoles por la mañana será de 81… esa es aproximadamente la temperatura máxima promedio para esta época del año.

Una amplia zona de alta presión estacionada sobre la mitad oriental del país es la culpable del calor de esta semana. Cuando un sistema de alta presión se estanca sobre una región determinada, actúa como una bomba de calor, impulsando un aumento drástico y sostenido de las temperaturas. Piense en la alta presión como la tapa de una olla. Las temperaturas de la superficie se calientan y, a medida que el aire comienza a ascender, la alta presión lo sella sobre esa región. Luego, cuando ese aire caliente vuelve a descender, se comprime y se recalienta, manteniendo el calor fijado, a menudo hasta que un frente fuerte o un cambio en la corriente en chorro lo desplaza.

Ya hemos experimentado domos de calor y olas de calor antes, pero este nivel de calor en particular es algo que no habíamos visto en el área triestatal en mucho tiempo. Las temperaturas que alcanzan los tres dígitos no son muy frecuentes por aquí, a pesar de un calor impresionante en los últimos años. Central Park no ha alcanzado los 38 grados Celsius desde 2012. Así que ha pasado más de una década desde que experimentamos temperaturas tan altas. Incluso hay que remontarse cuatro años atrás para encontrar la última vez que Central Park alcanzó los 98 grados.

No será hasta finales del miércoles y principios del jueves que finalmente veremos cómo la cúpula de calor se desplaza hacia el mar, debilitando su influencia en nuestra zona. Y con la alta presión superada, un patrón meteorológico tormentoso de verano se impone en el pronóstico. Tendremos probabilidades de tormenta intermitentes durante la mayor parte de la segunda mitad de la semana, que continuarán hasta el fin de semana. No será una tormenta ininterrumpida, pero cualquier tormenta que se desarrolle, especialmente el miércoles, podría volverse de fuerte a severa.

Y puede que más lluvias y tormentas no sean precisamente lo que deseamos después de la primavera que acabamos de terminar. Pero si algo bueno traen estas tormentas es un enfriamiento. No será un cambio drástico, pero estaremos más que contentos de volver a dar la bienvenida a temperaturas máximas de alrededor de 80 grados. Y si lo que realmente anhelas son temperaturas más frescas, la temperatura máxima del viernes, que rondará los 70 °F, probablemente se acerque más a lo que esperabas.

Lamentablemente, es solo un día en los 70 grados antes de que volvamos a los 80 grados, lo que puede parecer bien en este momento, pero que en gran medida todavía se considera por encima del promedio para esta época del año.

Aún es el comienzo, pero este verano ha empezado con bastante calor. Cuídense y cuiden a sus seres queridos durante los próximos días. Manténganse hidratados y frescos. Aún nos queda una larga temporada por delante.