Se espera lluvia, vientos y temperaturas gélidas en NY luego de un día de máximos históricos

NUEVA YORK -- ¿Tuviste la oportunidad de disfrutar de las temperaturas inusualmente cálidas del jueves? Bueno, estamos a punto de recordar que todavía estamos en pleno invierno, aunque el gran frío será de corta duración.

Algunas áreas rompieron máximos históricos el jueves: Islip alcanzó los 71 (!!) grados por la tarde, que está muy por encima del máximo anterior de 59 grados, establecido en 2018. Tanto los aeropuertos de Nueva York como Bridgeport, Connecticut, también establecieron o empataron máximos históricos.

Si bien no se espera que las temperaturas bajen de inmediato, no es que podamos disfrutar del clima cálido. El viernes puede volver a traer máximos a los 60, pero no dejes que eso te engañe: será un día desagradable, en cuanto al tiempo. El giro es que el máximo del día ocurrirá antes del mediodía.

Comenzaremos en los 60 bajos, pero la lluvia vuelve el viernes por la mañana y podría quedarse hasta la tarde. Incluso podría haber un estruendo de truenos. Junto con ráfagas de viento que alcanzan las 30-40 mph y temperaturas descendentes a medida que un frente frío avanza hacia la región, se convierte en una experiencia desagradable al aire libre.

Luego hace frío, no es el tiempo más gélido que hemos visto esta temporada, pero sigue siendo bajo. Se espera que los vientos helados lleguen a los 20 grados en la noche del viernes y hasta el sábado por la mañana. El día comenzará bajo cero para muchos, pero los cielos soleados calentarán el área hasta mediados de los 40 por la tarde.

Volvemos a un tiempo de 50 grados el domingo, que se mantendrá durante el Día del Presidente y durante gran parte de la próxima semana. Existe la posibilidad de lluvias el jueves, y eso será seguido por temperaturas más frescas para el último fin de semana de febrero.