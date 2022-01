“Mis hijos, mis hijos”: vecinos relatan detalles de la trágica muerte de tres hermanos en California

MERCED, California - Salen a la luz nuevos detalles sobre la tragedia en la que 3 pequeños habrían sido asesinados por su propia madre en una vivienda del condado Merced.

Los vecinos que lograron ingresar al pequeño apartamento donde murieron los hermanitos dijeron que la escena era devastadora.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Yo con mi vecina fuimos las primeras que entramos y pues luego, luego, al mirar a los niños uno se dio cuenta que ya tenían ratito ahí”, expresó una vecina que dijo miró los cuerpos sin vida de los menores.

Además, asegura que cuando se dirigió al baño de la casa, la madre seguía con vida.

María Alcázar, amiga y vecina de la familia, dijo que el padre había sido el que pidió ayuda desesperadamente.

“Él no lo podía creer, entró y miró a sus 3 hijos, salió gritando, agarrándose el pelo, tirándose al piso y revolcándose, es algo tan doloroso ver eso y los vecinos todos preguntaban qué había pasado y decía, allá en mi casa, mis hijos están muertos, ayúdenme, ayúdenme”, dijo Alcázar.

Las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte de los menores y no descartan la posibilidad que la madre podría haber estado atravesando una fuerte depresión, algo que también comentan las personas que la conocían.

“Era depresión, se le notaba que ella estaba muy triste. Una mirada perdida de que ya no tenía interés en arreglarse, sus niños todo el tiempo si los traía muy bonitos, pero en ella esa mirada triste perdida de todos los días. Yo digo que con la mirada ella pedía apoyo, pero su boca me decía no amiga”, expreso una vecina.