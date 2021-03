“Todos gritando de dolor y agonía”: testigos describen choque mortal en California

SAN DIEGO – El lunes en la mañana varias personas sin hogar que se resguardaban de la lluvia bajo un puente cerca de San Diego City College fueron atropelladas por el conductor de un Volvo que, según SDPD, presuntamente conducía bajo la influencia de alguna sustancia o alcohol.

Los testigos dijeron que al menos 30 personas se encontraban en el área durmiendo en tiendas de acampar o recogiendo sus pertenencias cuando el conductor de 71 años se estrelló contra ellos. Nueve personas en total fueron embestidas por una camioneta Volvo, causando la muerte de al menos tres personas.

"Estaba caminando, ya iba de salida, solo iba de pasada cuando todo sucedió muy rápido", dijo Ronnie Williams, una de las víctimas con lesiones leves que no tuvo que ser hospitalizada, a TELEMUNDO 20.

"Escuché un fuerte estallido o como un boom. Me di la vuelta y vi faros amarillos y luego creo que casi me succionan debajo del auto. Y luego me las arreglé para sacar mi pierna de debajo del auto aquí mismo", describió Williams. "Se podía ver que todo aparecía, se elevaba, se arrastraba, era, era muy ruidoso. Era como algo que ves en la escena de una película".

Michael Luke, otro testigo dijo que el conductor "parecía realmente angustiado" y dijo que vio cuando el conductor quien se quedó en el lugar y fue arrestado por la policía.

"Fue un poco como una pesadilla, ya sabes. Y podría haber sido mucho peor de lo que fue para mí. Obviamente, la libré, pero algunas personas no lo lograron".

Según SDPD tres personas perdieron la vida, cinco personas más fueron hospitalizadas, y al menos dos más se encuentran en condición grave.

“Fue rápido pero lento. Podía ver todo, podía oír todo, podía sentir todo. Podía oírme a mí mismo pensando para mis adentros, ¿quieres morir o no? Estaba pasando por eso realmente rápido en mi cabeza, 'Ah, no quiero'". Así que sal de aquí de alguna manera. Ojalá no te mueras'. Y eso es lo que recuerdo”.

"Hubo un silencio por un segundo y luego se volvió muy, muy ruidoso. Todos gritando de dolor y agonía. Se notaba que estaban heridos, como de verdad, de verdad".

“Yo estaba dormido y lo que me despertó… yo creo que yo fui la última casa de campaña la que arrasó”, dijo un hombre que describió que estaba bajo del puente para protegerse de la lluvia. Dijo que en cuanto se levantó corrió para ver si sus amigos estaban bien.

“Por fortuna no fue alguien apegado a mí, pero de todos modos no se siente bien uno.

Williams dijo el incidente es una advertencia para tener cuidado, ya que con el tráfico y las condiciones del tiempo hacen el área peligrosa.

El Departamento de Policía continúa investigando y hasta el momento no han dado a conocer los nombres de las víctimas.