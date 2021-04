Mortal tiroteo en Los Ángeles: hombre con chaleco antibalas habría chocado patrulla policial

LOS ÁNGELES - Alguaciles del Departamento de Policía de Los Ángeles mataron a tiros el sábado a un hombre que presuntamente llevaba chaleco antibalas, había chocado una patrulla de la policía y se había enfrentado a los oficiales en Hollywood.

Los policías iban en camino para responder a una llamada cuando a eso de las 2:37 p.m. un vehículo se interpuso en su camino en el Sunset Boulevard, según dijo la detective de LAPD, Meghan Aguilar.

El conductor frenó su vehículo, retrocedió y lo pegó a la patrulla. "En ese momento, el conductor de ese coche salió [del auto] al igual que el conductor y el pasajero de la patrulla policial", dijo Aguilar.

"El conductor del auto que había dado marcha atrás hacia el oficial de policía llevaba un chaleco antibalas y tenía su mano derecha detrás de su espalda. Los oficiales le dieron órdenes que no siguió, y comenzaron a contar, diciendo 3, 2, 1, mientras él movía la mano de la espalda hacia el frente”, agregó la detective.

El hombre fue baleado y declarado muerto en el lugar.

Imágenes tomadas por el Newschopper4 a eso de las 2:45 p.m., monstraban mucha sangre en la calle mientras el cuerpo estaba siendo cubierto con una sábana blanca en Sunset Boulevard.

Un vehículo negro con varias calcomanías tenía su parachoques trasero pegado al un auto del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya ventana del lado del conductor estaba dañada tras el tiroteo.

La famosa calle fue cerrada temporalmente en ambas direcciones cerca de Fairfax Avenue, y se pudo ver gran presencia policial.

Los detectives estaban esperando por una orden de registro para poder revisar el vehículo en busca de pruebas. También estaban inspeccionando el área para obtener videos de vigilancia y entrevistar testigos.

Aguilar dijo que la información preliminar fue recopilada por el video corporal de los agentes y afirmó que habría un reporte de la investigación en 45 días, cuando esperan brindar más detalles sobre el incidente.