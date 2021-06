Senador de California pide a CIF que revoquen campeonato a preparatoria Coronado tras incidente de tortillas

SAN DIEGO – El senador Ben Hueso, que representa al distrito 40 de California en el senado, envió una carta a la Federación Interescolar de California (CIF) pidiendo la “revocación inmediata” del campeonato de baloncesto de la preparatoria de Coronado, luego que algunos jugadores y fanáticos aventaran tortillas a los jugadores de Orange Glen, una preparatoria predominantemente latina, durante la final de baloncesto el fin de semana.

“Este acto intencional fue diseñado para ser racista y no debe tolerarse ni ahora ni nunca”, dijo Hueso en la carta, donde añadió que de no tomar acciones oportunas y adecuadas para imponer justicia ante lo sucedido, se violan los principios del CIF de construcción del carácter ético para los estudiantes.

Es importante “actuar rápidamente con el propósito de enfriar cualquier acto racista futuro… Los estudiantes latinos en todas partes son igualmente merecedores de respeto y una educación libre de matices racistas”, agregó.

El senador dijo que el incidente “fue diseñado específicamente por los perpetradores para que ocurra mientras ambos equipos estaban en la cancha" y agregó que las acciones de unos representan a todos cuando se trata de una participación en equipo.

“El CIF no puede dejar pasar más tiempo sin actuar. Debe sofocar este comportamiento en voz alta y definitivamente para prevenir futuros actos racistas. No hay mejor manera para que el CIF enseñe a los estudiantes atletas las consecuencias del racismo que despojarlos de su título de equipo”.

El senador pidió además que CIF tome “medidas significativas” para que los árbitros bajo la federación sepan cómo identificar dichos actos, detener un juego y/o anular resultados cuando el racismo se presente en la cancha de juego.

Desde que se dio a conocer el incidente, la comunidad se ha preguntado qué acciones tomaría la CIF. Se espera que se reúnan este jueves donde se sabría más sobre si decidirían tomar cartas en el asunto.

Por su parte, la preparatoria Coronado y el Distrito Escolar de Preparatorias de Coronado se han disculpado abiertamente sobre los actos racistas de parte de algunos miembros del equipo de baloncesto varonil y su comunidad. Esta semana la escuela determinó despedir al entrenador en jefe J.D. Laaperi en una decisión unánime y podrían seguir más.

Algunos padres de familia de Coronado se han mostrado inconformes con las acciones de la junta y varios reclaman que el acto ha sido tomado fuera de contexto y que solo pretendían celebrar su triunfo.

Aunque algunas escuelas a lo largo de Estados Unidos han festejado sus juegos aventando tortillas al aire, esta práctica nunca se ha llevado a cabo en San Diego, mucho menos se han aventado las tortillas a los contrincantes que en este caso se trataba de un equipo predominantemente latino.

Esta no ha sido la única controversia entre equipos de preparatorias en San Diego. Una foto que circulaba en redes sociales antes del partido de fútbol americano entre la preparatoria Cathedral Catholic y la preparatoria Lincoln, causo controversia y enojo entre activistas que reclaman que los estudiantes ser libres de discriminación. La foto mostraba a una persona vistiendo una camiseta en la que decía Catholics vs. Convicst (o Católicos vs. Convictos).

Por su parte, Luke Serna, de 40 años y exalumno de la preparatoria Coronado asegura que el fue quien compró, llevó y distribuyó las tortillas entre la banca del equipo con el afán de usarlas como celebración, una práctica que asegura presenció en su Alma Matter Universidad de California de Santa Barbará y nunca se imaginó que el acto sería visto como racista.

El llamado de Ben Hueso se une al llamado por consecuencias severas por parte de varias autoridades locales y activistas de la comunidad de San Diego.

Enrique Morones, director ejecutivo de Gente Unida y activista comunitario dijo que espera un castigo enérgico: "no pueden ser mínimo estos castigos, lo que yo estoy pidiendo es que le cancelen esa victoria al equipo de Coronado y que pierdan la ganancia, eso les va a afectar mucho. Les aseguro que si hacen eso nunca va a pasar otra vez".

