¿Quiénes eran las víctimas del devastador incendio Camp?

La compañía Pacific Gas & Electric (PG&E, por sus siglas en inglés) se declaró culpable el martes de la muerte de 84 de las 85 víctimas del incendio forestal Camp, en la comunidad de Paradise, al norte de California en 2018. Un informe publicado por el fiscal de distrito del condado de Butte enumeró los nombres de todos menos dos que no han sido identificados y cómo murieron.

Joyce Acheson, de 78 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa. Ella tenía movilidad limitada y vivía en un área cerrada al acceso público, evitando que cualquier cuidador la alcanzara.

Herbert Alderman, 80 de Paradise, tenía un tobillo severamente torcido que limitaba su movilidad en el momento del incendio. Hizo varias llamadas telefónicas a amigos que buscaban rescate, pero fue encontrado dentro de su casa.

Teresa Ammons, de 82 años, de Paradise, murió intentando huir del fuego. Fue encontrada afuera de su remolque con su bolso cerca.

Rafaela Andrade, de 84 años, de Paradise, necesitaba un andador para moverse y no tenía la capacidad de evacuar sola. Fue encontrada dentro de su casa.

Carol Arrington, 88, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Julian Binstock, de 88 años, de Paradise, fue encontrado con los restos de su perro en la ducha de su casa.

David Bradburd, de 70 años, de Paradise, estaba cerca de una línea eléctrica derribada por el fuego fuera de su casa.

Cheryl Brown, de 75 años, de Paradise, fue encontrada en un sillón reclinable junto a su esposo, Larry Brown.

Larry Brown, de 72 años, de Paradise, fue encontrado en un sillón reclinable junto a su esposa, Cheryl Brown.

Richard Brown, 74 de Concow, fue encontrado afuera de su casa debajo de su camioneta, donde intentó esconderse del fuego.

Andrew Burt, de 36 años de Paradise, fue encontrado justo afuera de la puerta del lado del pasajero de una minivan con su perro. Estaba tratando de escapar en la minivan cuando fue vencido por las llamas. Otros tres vehículos con los restos de otras cuatro víctimas estaban cerca.

Joanne Caddy, de 75 años, de Magalia, fue encontrada dentro de su casa.

Barbara Carlson, 71, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa. Sus restos se mezclaron con los de su hermana, Shirley Haley.

Vincent Carota, de 65 años, de Paradise, un amputado parcial de pierna que no tenía un vehículo, fue encontrado dentro de su casa.

Dennis Clark, Jr., de 49 años, de Paradise, fue encontrado en el asiento del pasajero de un automóvil con su madre Joy Porter en el asiento del conductor. Su automóvil estaba en una línea de otros tres vehículos con restos adentro.

Evelyn Cline, de 81 años, de Paradise, estaba físicamente inmóvil y no podía salir de su casa sin ayuda. Fue encontrada dentro de su casa.

John Digby, de 78 años, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa.

Gordon Dise, 66, de Chico, fue encontrado dentro de su casa. Su hija, que huyó de la casa con él, dijo que volvió a entrar por algo y que nunca volvió a salir.

Paula Dodge, de 70 años, de Paradise, fue encontrada entre dos autos en el estacionamiento de su casa. Su esposo, Randall Dodge, fue encontrado fallecido junto a ella. Intentaban huir.

Randall Dodge, de 66 años, de Paradise, fue encontrado entre dos autos en la entrada de su casa con su esposa, Paula Dodge.

Andrew Downer, de 54 años, de Paradise, un amputado que usaba una silla de ruedas y no podía conducir, fue encontrado afuera de la puerta principal de su casa.

Robert Duvall, de 76 años, de Paradise, fue encontrado en el asiento del pasajero de su camioneta a un tercio de milla (medio kilómetro) de su casa. Un segundo vehículo registrado para él estaba cerca con los restos de su novia, Beverly Powers, adentro.

Paul Ernest, de 72 años, de Paradise, y su esposa intentaron escapar conduciendo su ATV fuera de la carretera a través de un cañón. Cuando su ruta de escape fue bloqueada por una formación rocosa, fueron alcanzados por el fuego. Ambos fueron severamente quemados y trasladados por aire a la Unidad de Quemados del Centro Médico UC Davis en Sacramento. Ernest murió en el hospital casi 9 meses después.

Rose Farrell, de 99 años, de Paradise, fue encontrada en el porche de su casa, cerca de su silla de ruedas.

Jesús Fernández, de 48 años, de Concow, fue encontrado en el suelo entre dos vehículos.

Jean Forsman, 83, de Magalia, fue encontrada dentro de su casa.

Ernest Foss, de 63 años, de Paradise, fue encontrado con su tanque de oxígeno afuera de su casa. Tenía movilidad limitada e intentaba escapar.

Elizabeth Gaal, de 80 años, de Paradise, fue encontrada en su departamento.

Sally Gamboa, de 69 años, de Paradise, fue encontrada en un claro detrás de su casa. Ella murió mientras intentaba huir de las llamas que se acercaban.

James Garner, de 63 años, de Magalia, fue encontrado dentro de su casa después de llamar a su hermana y sobrino varias veces.

Richard Garrett, de 58 años, de Concow, estaba huyendo del fuego cuando fue alcanzado por las llamas. Fue encontrado entre los árboles.

William Godbout, 79, de Concow, fue encontrado dentro de su casa.

Shirley Haley, de 67 años, de Paradise, fue encontrada en la casa de su hermana, sus restos mezclados con los de su hermana, Barbara Carlson.

Dennis Hanko, de 56 años, de Paradise, fue encontrado en su casa.

Anna Hastings, de 67 años, de Paradise, que no podía conducir debido a una escoliosis severa, fue encontrada dentro de su casa.

Jennifer Hayes, de 53 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Christina Heffern, 40, Ishka Heffern, 20, y Matilde Heffern, 68, del Paraíso, fueron encontrados en su bañera. Las tres generaciones de mujeres habían llamado al 911 cuando se acercaba el fuego. De alguna manera, la línea telefónica permaneció abierta mientras la casa, y las tres mujeres, quemadas mientras los despachadores de fuego indefensos escuchaban sus gritos.

Dorothy Lee-Herrera, de 93 años, fue encontrada dentro de su casa con su esposo, Louis Herrera.

Louis Herrera, de 86 años, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa con su esposa.

Evva Holt, de 85 años, de Paradise, fue encontrada en un vehículo quemado, a unas 2 millas (3 kilómetros) de su casa.

TK Huff, 71, de Concow, fue encontrado dentro de su casa. Solo tenía una pierna y generalmente usaba una silla de ruedas, que se encontraba a unos 10 pies (3 metros) de distancia. La evidencia muestra que trató de escapar de las llamas arrastrándose por el suelo.

Las imágenes, captadas por la cámara corporal de un oficial del Alguacil, muestran el momento en que varias personas caminan entre las llamas para salvar sus vidas.

Gary Hunter, de 67 años, de Magalia, tenía movilidad limitada debido a un derrame cerebral. Fue encontrado dentro de su casa.

James Kinner, 83, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa.

Warren Lessard, de 68 años, de Magalia, fue encontrado en el porche de su casa.

Dorothy Mack, de 88 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Sara Magnuson, de 75 años, de Paradise, se envolvió en una alfombra mojada y se refugió en la bañera, pero murió allí.

Dolores Joanne Malarkey, de 90 años, de Paradise, fue encontrada en su casa con su esposo, John Malarkey.

John Malarkey, 89, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa con su esposa, Joanne Malarkey.

Christopher Maltby, de 69 años, de Paradise, fue encontrado en su casa.

David Marbury, 66, de Paradise, fue encontrado en su departamento.

Deborah Morningstar, 65 de Paradise, fue encontrada dentro de su casa. Ella no pudo conducir.

Helen Pace, de 84 años, de Paradise, que tenía problemas médicos que dificultaban abandonar su hogar. Fue encontrada adentro.

Joy Porter, de 72 años, de Paradise, fue encontrada en el asiento del conductor de su automóvil con su hijo, Dennis Clark Jr., en el asiento del pasajero. El auto estaba en una línea de otros tres vehículos con víctimas adentro.

Beverly Powers, de 64 años, de Paradise, fue encontrada en el asiento del conductor de una camioneta propiedad de su novio, Robert Duvall. Estaba en una línea de otros tres vehículos con víctimas adentro.

Este viernes se cumple un año del incendio forestal más mortífero y destructivo que se ha registrado en California y que arrasó con la comunidad de Paradise y áreas aledañas en el condado Butte. En el incendio denominado “Camp Fire” 85 personas perdieron la vida y 18,804 estructuras fueron destruidas. Mira las imágenes de cómo luce la comunidad Paradise un...

Robert Quinn, de 74 años, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa.

Joseph Rabetoy, de 39 años, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa. No tenía vehículo para escapar del fuego.

Forrest Rea, de 89 años, de Paradise, fue encontrado en su casa.

Vernice Regan, de 95 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Ethel Riggs, de 96 años, de Paradise, habló con su nieto por teléfono al menos dos veces ese día, diciéndole que porque no había electricidad, no podía sacar su automóvil del garaje. Ella dijo que no podía alcanzar el desbloqueo manual de la puerta del garaje, e incluso si podía, no era lo suficientemente fuerte como para levantar la puerta.

Lolene Rios, de 56 años, de Paradise, fue encontrada en el sótano de su casa con los restos de sus cuatro perros y dos gatos.

Gerald Rodrigues, de 74 años, de Paradise, fue encontrada en su casa.

Frederick Salazar, Jr., de 76 años, de Paradise, fue encontrado en su casa con su esposa, Phyllis Salazar.

Phyllis Salazar, 72, de Paradise, fue encontrada en su casa con su esposo, Frederick Salazar, Jr.

Sheila Santos, de 64 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Ronald Schenk, de 74 años, de Paradise, fue encontrado dentro de su casa.

Berniece Schmidt, 93, de Magalia, fue encontrada en su casa con los restos de su gato y un gatito.

John Sedwick, 82, de Magalia, fue encontrado en el porche de su casa.

Don Shores, de 70 años, de Magalia, fue encontrado en un sillón reclinable en su casa. Los restos de su esposa, Kathy Shores, fueron encontrados en un sillón reclinable adyacente. Los restos de dos perros y dos gatos también estaban allí.

Kathy Shores, de 65 años, de Magalia, fue encontrada en su casa con los restos de su esposo y sus mascotas.

Judith Sipher, 68, de Paradise, fue encontrada en su casa.

Larry Smith, de 80 años, de Paradise, murió de sus heridas en el Centro Médico de Quemados de UC Davis 17 días después del incendio. Fue encontrado gravemente quemado en el camino de entrada.

Russell Stewart, de 63 años, de Paradise, fue encontrado en su casa.

Victoria Taft, de 67 años, de Paradise, fue encontrada en su casa.

Shirlee Teays, de 90 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa y parecía estar sosteniendo o abrazando una foto enmarcada.

Joan Tracy, 82, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Ellen Walker, de 72 años, de Concow, fue encontrada dentro de su casa.

Donna Ware, 86, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Isabel Webb, de 68 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa.

Marie Wehe, de 78 años, de Concow, fue encontrada dentro de un camión quemado al costado de un carril cerca de su casa.

Kimber Wehr, de 53 años, de Paradise, fue encontrada dentro de su casa. No pudo conducir debido a una discapacidad neurológica y no pudo huir del fuego por su cuenta.

David Young, de 69 años, de Concow, fue encontrado con los restos de dos animales no identificados dentro de su minivan, que se había estrellado contra un árbol a unos 1.5 millas (2.4 kilómetros) de su hogar, mientras huía del fuego. Una autopsia descubrió que sobrevivió al accidente, pero el fuego lo mató.

Los restos de dos víctimas desconocidas fueron encontrados mezclados en Concow. Las autoridades todavía están tratando de identificarlos.