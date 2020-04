“No puedes tapar el sol con un dedo”: la controversia que desató Eugenio Derbez

MÉXICO - Los señalamientos y la petición de apoyo urgente para la Clínica 20 de Tijuana que hizo el actor Eugenio Derbez en sus redes sociales desató este lunes una controversia alimentada por mensajes opuestos entre las autoridades del IMSS y el gobernador de Baja California.

"Tenemos que reconocer que muchos de ellos (los señalamientos) son ciertos…hay algunos que no son precisos. Tal vez, porque dijo lo que le dijeron", dijo a medios el gobernador Jaime Bonilla.

Pero la representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en esa entidad fronteriza, Desirée Sagarnaga Durante, llamó a Derbez a dejar de difundir noticias falsas con las que, dijo, solo genera miedo y zozobra entre la población.

“Detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia, las Fake News“, alertó la funcionaria, quien desmintió que el médico Faustino Ruvalcaba, al que hace referencia Derbez, laboré en el IMSS.

El mensaje Derbez y el desmentido del IMSS provocaron que la cuenta del actor se llenara de ataques en su contra, por lo que, de nuevo, salió a comentar y lamentó que se invierta más tiempo en ocultar una verdad que en salvar vidas.

No... no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.

"Yo me dedico a hacer reír, a mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie, lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar, pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar o que los ayuden, se me hace muy vil", expresó Derbez, antes de decir que ya no hablará más del tema.

Horas antes, la representante del IMSS respondió enérgicamente con un desmentido a todos los puntos que abordó el actor.

“Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor: no difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y, hacer este mensaje, me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que lo necesitan, que me necesiten”, afirmó Sagarnaga Durante.

Desirée Sagarnaga Durante, titular del Seguro Social en Baja California, dice que la información sobre la falta de suministros del Hospital 20 es falsa e invita al comediante que no comparta lo que calificó como FakeNews.

Además, subrayó que en todas las unidades del Instituto en Baja California se cuenta con insumos de protección personal necesarios para la atención de la contingencia sanitaria.

Sin embargo, el gobernador Bonilla tiene una percepción diferente a la de la funcionaria.

Consideró que, aunque hay algunas imprecisiones en el mensaje de Derbez, el mensaje de fondo es cierto y sí ha habido un descuido del Seguro Social, cuando menos en Baja California, donde "no se ha puesto las pilas".

"No puedes tapar el sol con un dedo. El Seguro Social en Baja California no se aplicó y ahora tenemos el problema y nos está a nosotros afectando en todo lo demás", destacó Bonilla.