Los premios SAG también retrasan su gala de 2021 por el coronavirus

LOS ÁNGELES.- Los premios del Sindicato de Actores (SAG) anunciaron este jueves que retrasarán su gala de 2021 del 24 de enero al 14 de marzo, un nuevo cambio en la temporada de premios de Hollywood derivado del efecto dominó que supuso el aplazamiento de los Óscar.

Los organizadores señalaron en un comunicado que ampliarán el límite para presentarse a estos premios, de manera que podrán participar intérpretes cuyas películas y series se estrenen antes del 28 de febrero de 2021.

Las nominaciones para la 27 edición de los SAG se darán a conocer el 4 de febrero.

La pandemia del coronavirus ha tenido consecuencias demoledoras tanto en la producción como en la exhibición en Hollywood, con los rodajes parados y las salas de cine cerradas durante meses.

Y, de rebote, esta crisis también ha alterado de arriba a abajo el calendario tradicional de premios.

Así, los Óscar, que se iban a celebrar el 28 de febrero, se aplazaron hasta el 25 de abril.

Y los Globos de Oro, que habitualmente descorchan la temporada de galardones a comienzos de enero, se celebrarán en 2021 el 28 de febrero, el día que en principio iban a tener lugar los Óscar.

También cambiaron sus fechas los Spirit del cine independiente (24 de abril) y los BAFTA británicos (11 de abril).

Tras los SAG, se espera que el resto de reconocimientos de los sindicatos de Hollywood también se adapten al nuevo calendario: los PGA (productores), los WGA (guionistas), los DGA (directores), etc.

Dentro de estos premios de sindicatos, los SAG son los más mediáticos, ya que esa ceremonia es la gran fiesta de los actores; mientras que los PGA son los que se consideran el termómetro más fiable para predecir lo que pueda pasar después en los Óscar.

En la gala de los SAG del año pasado triunfaron "Parasite" como mejor elenco, Joaquin Phoenix como mejor actor ("Joker"), Renée Zellweger como mejor actriz ("Judy"), Laura Dern como mejor actriz de reparto ("Marriage Story") y Brad Pitt como mejor actor secundario ("Once Upon a Time... in Hollywood").