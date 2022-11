Mujer testifica que Harvey Weinstein la agredió sexualmente en el mismo hotel en 1991 y 2008

LOS ÁNGELES — Una mujer testificó el lunes que Harvey Weinstein la agredió sexualmente en una habitación de hotel durante el Festival de Cine de Toronto en 1991, y luego volvió a hacerlo cuando fue a confrontarlo en el mismo hotel durante el mismo festival 17 años después.

Kelly Sipherd le dijo a un jurado de Los Ángeles que era una aspirante a actriz de 24 años en el festival de 1991 y que no sabía quién era Weinstein antes de conocerlo en una fiesta. Ella dijo que sus amigos estaban entusiasmados con el hombre cuya compañía Miramax había saltado a la vanguardia del cine independiente y estaba dejando su huella en los Oscar.

Sipherd dijo que Weinstein la cautivó al principio mientras hablaban de libros y películas.

“Nos llevamos muy bien”, dijo. “Era muy inteligente. Tuvimos una conversación maravillosa”.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, pero Sipherd accedió el lunes a ser nombrada a través de su abogado.

Ella dijo que los dos se fueron de la fiesta para tomar una copa de vino en un café cercano, luego lo acompañó a su habitación en el Hotel Four Seasons porque él dijo que tenía un guión para una película con un papel que sería perfecto para ella.

Una vez allí, entró al baño y salió vistiendo solo una camisa abierta y sosteniendo una toallita caliente, testificó Sipherd.

“Todo sucedió muy, muy, muy rápido”, dijo. "Yo estaba en shock. Fue tan inesperado”.

Ella dijo que él le quitó la falda, le puso la toallita y le dijo “a mi esposa le encanta esto”.

Ella testificó que sintió “náuseas, miedo, terror” y repetidamente le dijo que se detuviera y le preguntó “¿qué estás haciendo?”.

Ella dijo que él la sujetó y la agredió sexualmente con la boca y la mano. Luego se subió encima de ella y comenzó a violarla, pero ella pudo escabullirse y salir de la habitación.

Sipherd testificó que Weinstein la llamó a su casa repetidamente en las semanas siguientes, y ella a menudo colgaba, pero finalmente habló con él.

“El encuentro que usted describe suena horrible”, dijo el abogado de Jackson, Alan Jackson, a Sipherd en su contrainterrogatorio, y dijo que Weinstein parecía alguien a quien uno cruzaría la calle para evitar a toda costa. “Pero no caminaste hacia el otro lado, ni cruzaste la calle, ni le escupiste, en realidad tomaste sus llamadas telefónicas”.

Sipherd finalmente aceptó una oferta de él para ir a Nueva York y hablar con una mujer que hace casting para él, pero se llevó a una amiga con planes de mantenerla constantemente a su lado.

"¿Tu violador fue persuasivo al tratar de que vinieras con él a verlo en Nueva York?" preguntó. Sipherd respondió: “sí”.

En Nueva York, dijo que Weinstein la llamó a su habitación de hotel desde el vestíbulo y le dijo que se deshiciera de su amigo y venía con ella. Ella se negó y se fue de Nueva York sin haberlo visto nunca a él ni al agente de casting.

Weinstein, de 70 años, que ya cumple una sentencia de 23 años en Nueva York, se declaró inocente de 11 cargos de violación y agresión sexual que involucraron a cinco mujeres en Los Ángeles y negó haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento.

No está acusado de las supuestas agresiones descritas en el testimonio del lunes. Sipherd, junto con otros tres, pueden testificar para que los fiscales puedan intentar mostrar la propensión de Weinstein por los delitos de los que se le acusa.

Sipherd testificó que no volvió a ver a Weinstein hasta 2008, cuando tenía 41 años y vivía temporalmente en el Four Seasons con su esposo e hijos. Se encontró con Weinstein en el vestíbulo durante el festival de ese año.

“Mi sangre se detuvo”, dijo. "Estaba muy enojada".

Cuando el asistente de Weinstein llegó a su habitación para decirle que quería reunirse con ella, ella estuvo de acuerdo.

“Quería enfrentarlo”, dijo. “Sentí que estaba lista para hacerlo”.

Una vez en su habitación, recordó haber preguntado: "¿Cómo se siente estar frente a la única mujer que te dijo que no?".

Weinstein luego despidió a su asistente de la habitación y rápidamente la guió hacia una puerta. Ella dijo antes de darse cuenta que estaba en un baño cerrado con Weinstein, donde él estaba bloqueando su salida.

Dijo que Weinstein agarró sus senos y se masturbó frente a ella antes de dejarla salir de la habitación.

Jackson dijo que sonaba como si Weinstein la "acompañara" al baño "cortésmente".

Ella respondió que no sabía que la estaban llevando al baño.

“¿No viste el lavabo, el tocador, el espejo?” preguntó Jackson.

“Estaba oscuro”, respondió ella.

"¿Así que fuiste con él a una habitación oscura?" Jackson dijo.

Entonces Jackson le preguntó por qué no se fue, o hizo mayores esfuerzos para hacer sonar una alarma.

“¿Te encuentras por segunda vez a solas con este violador y no gritaste?” preguntó.

“Estaba mortificada y en estado de shock”, dijo Sipherd.

Sipherd dijo que no le contó a nadie sobre el segundo asalto durante años debido a la “pura vergüenza” de que volviera a suceder.

“Estaba en estado de shock”, dijo. “Tan avergonzada, tan avergonzada”.

Su testimonio parece ser la primera vez que cuenta su historia en un lugar público.