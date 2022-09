“Inconstitucional”: gobernador de Texas rechaza aumentar edad mínima para comprar armas de alto calibre

AUSTIN, Texas — El gobernador republicano Greg Abbott rechazó el miércoles los llamados de las familias de Uvalde para nuevas medidas de control de armas en Texas, diciendo que aumentar la edad mínima para comprar armas como la que se usó en la masacre de la Escuela Primaria Robb sería "inconstitucional".

El pistolero de 18 años que mató a 19 niños y dos maestras en un salón de clases de cuarto grado este 24 de mayo compró legalmente el rifle estilo AR-15 que, según los investigadores, disparó más de 140 rondas dentro de la escuela. A raíz de la tragedia, algunos padres de Uvalde están presionando a los legisladores para que eleven la edad mínima en Texas para comprar armas similares a 21 años.

Abbott, quien se postula para la reelección en noviembre y ha ampliado el acceso a las armas después de tiroteos masivos anteriores en Texas, dijo que las decisiones judiciales en los últimos meses atan las manos de cualquier esfuerzo por aumentar las restricciones de edad para las armas de fuego.

“Está claro que la ley de control de armas que buscan en Uvalde, por mucho que lo quieran, ya ha sido declarada inconstitucional”, dijo Abbott a los periodistas en un evento de campaña cerca de Dallas.

Un erudito en derecho cuestionó la afirmación de Abbott y dijo que el problema aún no está resuelto. Y el grupo "March for Our Lives' criticó los comentarios de Abbott como “evidentemente falsos”.

Un puñado de estados, incluidos Florida, Hawaii, Illinois, Vermont y Washington, requieren que los compradores tengan al menos 21 años en lugar de 18 para comprar algunos tipos de armas largas.

El demócrata Beto O'Rourke, que se postula contra Abbott y ha hecho de las medidas más estrictas de control de armas una pieza central de su campaña de desvalidos, respondió reiterando su compromiso de aumentar la edad a 21 años si es elegido.

“Gracias al liderazgo de las familias de Uvalde lo vamos a lograr”, tuiteó O’Rourke.

La semana pasada, un juez federal en Texas anuló una de las pocas restricciones de armas de fuego que quedaban en el estado y encontró que una ley que prohibía a los adultos menores de 21 años portar un arma de fuego era inconstitucional. La ley había sido defendida en los tribunales por la oficina del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, que no ha presentado una apelación desde que se emitió el fallo.

En mayo, un tribunal federal de apelaciones de California dictaminó que la prohibición estatal de la venta de armas semiautomáticas a adultos menores de 21 años era inconstitucional. El fallo alentó a los grupos de derechos de armas a que otras prohibiciones basadas en la edad serían anuladas en los tribunales.

Sanford Levison, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, dijo que Abbott habló con demasiada certeza sobre la inconstitucionalidad de los límites de edad más bajos.

“No hay una buena razón para decir eso con confianza”, dijo. “Todo lo que puedes decir es que algunas personas piensan que lo es, algunas personas piensan que no lo es. Pero la Corte Suprema ciertamente no ha abordado el tema”.

Las clases se reanudan en Uvalde el martes por primera vez desde el ataque. Kimberly Rubio, cuya hija de 10 años, Lexi, murió en el tiroteo, dijo que ella y su esposo se reunieron con Abbott a principios de agosto y el gobernador les dijo que no abordaría el aumento de la edad para comprar armas de fuego porque era poco probable que pase. Dijo que prefería centrarse en la salud mental.

“Simplemente nos levantamos y nos fuimos”, dijo Rubio sobre la reunión.

El fin de semana pasado, varias familias de Uvalde se reunieron con grupos de derechos de armas frente al Capitolio de Texas, pidiendo medidas más estrictas y haciendo que los legisladores vuelvan a aprobar nuevas restricciones.

“Nada va a recuperar a mi hermana ni a las otras vidas perdidas”, dijo Jazmin Cazares, cuya hermana de 9 años murió en el ataque. “Pero podemos seguir luchando para evitar otra tragedia como la de Uvalde”.