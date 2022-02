Super Bowl: cronología de los mejores shows del medio tiempo

By: Heather Navarro

El show de medio tiempo de Pepsi en el Super Bowl LVI de este año estará conformado por el equipo de ensueño de un millennial, con cinco grandes bateadores subiendo al escenario, incluidos Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg y Kendrick Lamar.

El show de medio tiempo del Super Bowl Haltime siempre ha sido un evento principal por derecho propio, desde bandas de música en su forma original hasta producciones multimillonarias con actos musicales icónicos, atrayendo a 96 millones de espectadores en 2021.

El primer Super Bowl y, por lo tanto, el primer espectáculo de medio tiempo fue en 1967.

El espectáculo de medio tiempo también ha tenido su parte de controversias y momentos virales comentados.

El Super Bowl 2022 se llevaru00e1 a cabo el domingo 13 de febrero y se transmitiru00e1 en vivo por NBC y el servicio de transmisiu00f3n Peacock. La transmisiu00f3n comenzaru00e1 a las 6:00 pm (ET), con un horario de inicio fijado para las 6:30 pm.

Hace dieciocho años, el "mal funcionamiento del vestuario" de Janet Jackson y Justin Timberlake visto en todo el mundo conmocionó a los espectadores y preparó a Jackson para lo que se vio en retrospectiva como un castigo mucho más severo que el que recibió su contraparte Timberlake, dañando la carrera de la cantante mientras catapultaba la del joven intérprete.

Para 2015, las conversaciones sobre el Super Bowl estaban firmemente en el panorama de las redes sociales, lanzando momentos virales como el "tiburón izquierdo" de Katy Perry, que estaba hilarantemente fuera de sincronización con el resto de los artistas.

Pero ninguno de estos momentos sería posible sin la innovadora actuación de Michael Jackson en 1993. Cuando hizo su debut en el Super Bowl en el escenario, permaneció de pie durante dos minutos completos en silencio antes de comenzar su actuación.

Algunos lo vieron como arrogante, pero él tenía un plan. Que lo esperen. Lo que siguió fue un espectáculo de medio tiempo nunca antes visto.

Fue el comienzo de la contratación de mega estrellas como actos de espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Eche un vistazo a la última década y otros momentos destacados del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

2021: The Weeknd

Debido a la pandemia del COVID-19, fue la primera vez que el artista de medio tiempo se vio obligado a actuar con protocolos de salud, fanáticos socialmente distanciados y muchos recortes de cartón en la audiencia. The Weeknd también hizo una referencia retrospectiva en homenaje a la actuación de Michael Jackson en 1993. ¿Otro tema de conversación para los espectadores? Su rostro lleno de vendajes previos y una apariencia caricaturesca en el espectáculo. Su aparición prevista era un comentario sobre el estado de la cirugía plástica en Hollywood y la necesidad de ser validada por razones superficiales.

2020: Shakira y Jennifer López

Shakira y Jennifer López encabezaron el show, con invitados especiales Bad Bunny, J. Balvin y Emme Muñiz. La poderosa actuación en realidad recibió muchas quejas de algunos padres conservadores que vieron el programa, alegaron que los movimientos de baile eran demasiado explícitos y que era como exponer a sus hijos a un "espectáculo porno". Otro momento "viral" en el programa que rápidamente comenzó a ser tendencia en Twitter fue el movimiento de lengua de Shakira frente a la cámara. Mientras que algunos se burlaban del movimiento de la lengua, otros aclararon que en realidad se llamaba zaghrouta, o ululación en inglés. "Es un sonido alegre que hacen los hablantes de árabe cuando animan y celebran", dijo un usuario de Twitter.

2019: Maroon 5

Con Travis Scott, Big Boi y la banda de marcha de la Universidad Estatal de Georgia. Ningún espectáculo de medio tiempo en la década de 2010 estaría completo sin la creación de divertidos memes en tiempo real. Maroon 5 fue definitivamente un buen material de fuente. El cantante principal Adam Levine era el objetivo principal. Desde su camiseta sin mangas que algunos decían que parecía las cortinas de una abuela, hasta cuando se quitó la camisa y los usuarios de Twitter dijeron que sus tatuajes lo hacían parecer un "tablero Ouija humano", los memes fueron rápidos y furiosos. Muchos también estaban anticipando una aparición más significativa de Bob Esponja (debido a que Travis Scott también actuaría) y muchos se sintieron decepcionados.

2017: Lady Gaga

Lady Gaga simplemente sabe cómo hacer bien un espectáculo de medio tiempo. Ella comenzó, con un juego de palabras, saltando desde el techo del estadio NRG de Houston, que rápidamente se convirtió en un momento viral en las redes sociales. Usó 300 drones para crear una imagen espectacular, que marcó la primera vez que se usaron drones en un espectáculo de medio tiempo. Fue el segundo programa más visto y, de hecho, obtuvo una mayor audiencia que el juego en sí.

2015: Katy Perry

Katy Perry actuó con los invitados especiales Lenny Kravitz, Missy Elliott y la Sun Devil Marching Band de la Universidad Estatal de Arizona. Si la interpretación de "I Kissed a Girl" con Lenny Kravitz gimiendo en su guitarra no fue suficiente para enloquecer a la audiencia, la aparición de la leyenda de la década de 2000, Missy Elliott, lo fue. ¿Y quién podría olvidar "tiburón izquierdo"? Con las redes sociales convirtiéndose firmemente en una parte esencial del Super Bowl y la visualización del espectáculo de medio tiempo, el tiburón izquierdo comenzó a ser tendencia en Twitter. El tiburón bailarín hilarantemente fuera de ritmo se robó el espectáculo durante la interpretación de "California Girls" de Katy Perry. El bailarín detrás del ágil tiburón desincronizado dijo que siempre estará agradecido de haber hecho historia. La actuación de Katy Perry también se consolidó como el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia.

2013: Beyoncé

Queen Bey le dio al mundo lo que estaba esperando: otra actuación con Destiny's Child. En ese momento, fue el momento más tuiteado en la historia de Twitter. Fue una actuación aclamada que, según muchos, alejó el espectáculo de medio tiempo de las "bandas de papás" y consolidó el surgimiento del poder femenino. Uno de los momentos brillantes de la actuación fue cuando sus antiguos compañeros de banda de Destiny's Child se catapultaron al escenario y actuaron con ella. En la era de Twitter, también lanzó una serie de capturas de pantalla poco favorecedoras de las expresiones faciales de Bey.

2012: Madonna

Con LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, MIA, Cee Lo Green, Andy Lewis, Avon High School Drumline, Center Grove High School Drumline, Fishers High School Drumline, Franklin Central High School Drumline, Southern University Dancing Dolls, coro de 200 personas compuesto por lugareños de Indianápolis. Madonna fue la primera cabeza de cartel femenina en actuar desde Diana Ross en 1996. Dijo que fue uno de los procesos de ensayo más agotadores por los que ha pasado. ¿La única controversia (aparte de la actuación directa de Madonna)? M.I.A. volteó el pájaro a la cámara.

2009: Bruce Springsteen y the E Street Band

Esta actuación también contó con una especie de mal funcionamiento: Springsteen deslizó la rodilla y la entrepierna primero hacia una cámara. Afortunadamente, su ropa y la cámara aún estaban intactas al final de la falla.

2007: Prince

Saluden todos al Príncipe. La actuación de Prince fue a menudo considerada como uno de los mejores espectáculos de medio tiempo de toda la historia. Prince, un verdadero profesional, continuó brindando la actuación de su vida incluso cuando comenzó a llover, durante "Purple Rain". Se convirtió en un momento mágico en la historia del medio tiempo del Super Bowl.

2004: Janet Jackson, Justin Timberlake, Jessica Simpson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock

Hubo otras cuatro estrellas actuando en el espectáculo de medio tiempo de 2004, pero nadie recuerda nada excepto el mayor escándalo en la historia reciente del medio tiempo. Durante una presentación de "Rock Your Body" con Janet Jackson y Justin Timberlake, Timberlake le arrancó una pieza de su ropa, dejando al descubierto su pecho. Las críticas y la controversia no se hicieron esperar, y la carrera de Jackson sufrió mucho más que la de Timberlake. Después de esto, las bandas de rock fueron reservados para el espectáculo de medio tiempo durante años.

2001: NSYNC y Aerosmith, con Britney Spears, Nelly, y Mary J. Blige

NSYNC estuvo en su apogeo con la melodía "Bye, Bye, Bye". El espectáculo comenzó con una introducción tonta de Ben Stiller como su personaje de "Dodgeball". Mientras NSYNC bailaba, Aerosmith se unió con su éxito "I Don't Want To Miss a Thing". Britney Spears se unió más tarde al acto, cantando "Walk This Way", con Mary J. Blige uniéndose incluso más tarde y haciendo una breve aparición para cantar.

Datos curiosos del show de medio tiempo del Super Bowl

Desde 2013, Pepsi ha sido el patrocinador oficial del espectáculo de medio tiempo.

El espectáculo de medio tiempo de 1993 fue como ningún otro, con Michael Jackson. A menudo se considera una actuación innovadora y uno de los mejores espectáculos de medio tiempo de todos los tiempos.

Este año fue cuando el espectáculo de medio tiempo se transformó en un escenario para las superestrellas. Ninguno fue más grande que Michael Jackson, el rey del pop.

Intérpretes repetidos

Mary J. Blige regresará al espectáculo de medio tiempo en 2022. También actuó en 2001 junto a Aerosmith, NSYNC, Britney Spears y Nelly.

Beyoncé también tocó dos veces, como cabeza de cartel con Destiny's Child en 2013, y nuevamente en 2016 con Coldplay, Bruno Mars, Mark Ronson y Gustavo Dudamel. Justin Timberlake actuó tres veces en los últimos 20 años en el espectáculo de medio tiempo.

