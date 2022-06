Magnate de bares a la cárcel: lo condenan a 16 años por venta de drogas en los baños

DALLAS, Texas - El magnate de los clubes nocturnos de la zona metropolitana DFW (Dallas/Fort Worth) fue sentenciado a 16 años en una prisión federal por operar un imperio de clubes en los que se vendían drogas abiertamente, anunció el fiscal federal interino del distrito norte de Texas, Chad E. Meacham.

En noviembre de 2021, un jurado federal encontró culpables al propietario de OK Corral/Far West, Alfredo Hinojosa, al gerente general Miguel Casas, y al destacado promotor Martín Salvador Rodríguez, de cargos de administrar negocios donde se vendían drogas, conspiración para administrar locales de drogas y conspiración para poseer cocaína con la intención de distribuirla.

En la sentencia, el juez Lindsay llamó a Hinojosa el "jefe de la manada" en el plan de venta de drogas.

MILLONARIAS GANANCIAS POR LA VENTA DE DROGAS

Hinojosa fue sentenciado el viernes por el juez federal de distrito Sam A. Lindsay, quien también le impuso una multa de $120,000 y a Humberto Baltazar Novoa, quien fue condenado a 296 días de prisión, pero ya había cumplido el tiempo tras las rejas.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Hinojosa, Casas y Rodríguez, dirigieron un conglomerado de empresas que generaron ingresos de más de $107 millones durante un período de cuatro años.

Los acusados ​​permitieron que se vendiera cocaína en los baños de sus clubes nocturnos todos los días, porque tales ventas de drogas atraían a los clientes y les brindaban una ventaja competitiva sobre las discotecas rivales. Estas ventas de drogas aumentaron los ingresos en los clubes entre $ 9 millones y $ 12 millones.

El caso en general incluyó a más de 30 acusados, los cuales fueron condenados, incluidos los exoficiales de policía de Dallas, Eddie Villarreal y Craig Woods.

ASÍ CAYERON LOS IMPLICADOS

“Estos acusados ​​ganaron millones al permitir explícitamente el tráfico de cocaína en los clubes nocturnos de DFW. Asumieron que permitir negocios de drogas en el baño sería su 'ventaja competitiva'. En cambio, fue su ruina”, dijo el fiscal federal interino Chad Meacham después de la condena. “La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el FBI no permitirán que los propietarios de clubes nocturnos, ni nadie más, se hagan de la vista gorda deliberadamente ante el tráfico de drogas que ocurre en sus instalaciones”.

En el juicio, los fiscales presentaron evidencia de 17 compras controladas de drogas que ocurrieron en los clubes nocturnos OK Corral Dallas, OK Corral Fort Worth y Far West entre 2013 y 2016. Media docena de informantes, todos bajo la supervisión de agentes del FBI, compraron bolsa tras bolsa de cocaína de los traficantes que operan en los baños de los clubes.

Múltiples guardias de seguridad que trabajaban dentro de los clubes testificaron en el juicio que Hinojosa, Casas y Rodríguez sabían que estaba lo que ocurriendo y ordenaron abiertamente al personal de seguridad que lo permitiera. Los narcotraficantes, previamente imputados y condenados en el caso, también testificaron que se les permitió operar libremente.

En el juicio, los agentes del FBI explicaron que en 2015 instalaron micrófonos y una cámara, sin que los acusados ​​lo supieran. El agente también buscó y obtuvo más de una docena de conversaciones telefónicas en el caso. Durante estas llamadas y comunicaciones interceptadas, se podía escuchar a Hinojosa decir: “realmente no podemos limpiarlo porque entonces perdemos negocios” y “necesitamos cocaína, hombre”.

Hinojosa, Casas y Rodríguez eventualmente confesaron saber que las ventas de drogas continuaban y estaban permitidas. Los fiscales reprodujeron la entrevista grabada de 45 minutos de Hinojosa para el jurado. Otros agentes relataron declaraciones hechas por Casas y Rodríguez.

Según las notas de un agente, Casas le dijo a un oficial del grupo de trabajo que cuando la gerencia del club se dio cuenta de que el negocio estaba “derrumbándose”, le dijeron a los porteros que permitieran que las ventas de drogas se reanudaran y dejaran en paz a los narcotraficantes siempre que fueran “discretos”.

Dueño del Far West, Medusa y OK Corral se declaró culpable de conspirar, al igual que dos expolicías de Dallas.