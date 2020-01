Doña Isabel recuerda el gran terremoto de 1918

Doña Isabel Cruz Custodio, de 105 años- vivió para contar lo que ella y su familia vivieron durante el gran terremoto del 1918.

Ahora, esa experiencia le sirve para mantener la calma y sobrellevar los constantes temblores que sacuden la isla.

Ese 19 de octubre de 1918, Doña Isabel estaba próxima a cumplir 4 años cuando la tierra comenzó a temblar.

"Eso que hace ahora, es un meneíto nada más", exclamó sonriente.

Y es que Doña Isabel determinó no angustiarse por aquellas cosas que no puede controlar. "Yo me resigno y que venga lo que quiera", concluyó.

Mira aquí nuestra programación en vivo.