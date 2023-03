Descubren caimán en el patio de una casa; llevaba 20 años como mascota

Oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre junto a trabajadores del Animal World and Snake Farm Zoo removieron a un caimán que vivía como mascota en el patio de una casa en el centro de Texas.

“Recibimos una llamada del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas sobre un caimán que aparentemente alguien ha tenido en su poder durante más de 20 años. Una parte interesante de la historia es que, evidentemente, se ofrecieron como voluntarios aquí en Animal and Snake Farm hace décadas y aparentemente robaron este caimán”, dijo un portavoz del Animal World and Snake Farm Zoo, ubicado en New Braunfels, en el centro de Texas.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Según el portavoz, el animal luego permaneció bajo el cuidado de esta familia por aproximadamente 20 años.

La posesión de caimanes en Texas está regulada y una vez Texas Commerce Wildlife descubrió que la familia lo tenía en su patio y que no podía cumplir con los requisitos, buscaron removerlo del hogar.

Un guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre publicó un video en las redes sociales que muestra cómo se llevaron al caimán de la casa del condado Caldwell.

Según funcionarios, el caimán había recibido buenos cuidados en la casa, pero ya era muy grande para permanecer allí. Fue entonces que se entregó al centro en New Braunfels.

Según la ley de Texas, ninguna persona puede tomar, vender, comprar o poseer un caimán sin un permiso.