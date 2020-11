Connecticut entra a fase 2.1 de reapertura tras aumento de casos

Reuniones religiosas

Adentro – Hasta 25% de capacidad con límite de 100 personas

Al aire libre –Límite de 150 personas

Adentro – Hasta 50% de capacidad, límite de 200 personas con máscaras y distanciamiento requerido

Al aire libre – Hasta 50% de capacidad, sin límite de personas con máscaras y distanciamiento requerido

Adentro – Up to 50% capacity, capped at 100 with masks and social distancing required

Al aire libre – Vea reglas de la fase 3