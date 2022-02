¿Alguien está recibiendo beneficios en tu nombre? Te enterarás al declarar impuestos, según CNBC

Lo que debes saber El robo de identidad relacionado con los beneficios de desempleo aumentó durante la pandemia del COVID-19.

Las víctimas desprevenidas pueden obtener un formulario de impuestos 1099-G que detalla los beneficios que no recibieron.

La buena noticia: no deben impuestos sobre esos beneficios fraudulentos. Pero hay pasos que deben tomar para protegerse contra daños financieros.

Muchas víctimas del robo de identidad relacionado con el fraude de desempleo se enterarán del delito en esta temporada de impuestos.

Tal fraude, mediante el cual las redes del crimen organizado y otros ladrones usan datos personales robados para reclamar beneficios de desempleo en nombre de otros, ha aumentado durante la pandemia de COVID-19.

Las víctimas que desconozcan una violación de identidad pueden recibir una sorpresa desagradable: un formulario de impuestos 1099-G.

El formulario, emitido por una agencia estatal de desempleo, enumera la compensación total por desempleo recaudada durante el año. El IRS trata los beneficios como ingresos imponibles; los destinatarios generalmente informan los datos 1099-G en su declaración de impuestos federales.

Las víctimas de fraude obtendrán un formulario 1099-G por beneficios que no recibieron o por una suma mayor a la que cobraron. Los ladrones de identidad obtuvieron esos fondos en su lugar, dejando a las víctimas a cargo de las consecuencias.

Algunas víctimas pueden ser notificadas del fraude por parte de su empleador. Una agencia estatal de desempleo puede comunicarse con el empleador para verificar un despido antes de otorgar beneficios.

Estas son las buenas noticias: las víctimas no deberán impuestos sobre esos fondos. Pero hay pasos que las víctimas deben tomar rápidamente para proteger su identidad; no hacerlo podría tener graves repercusiones financieras como daños en el crédito o la apertura de cuentas bancarias a su nombre.

"Para cuando el estafador haya solicitado el seguro de desempleo, quién sabe para qué más usaron su identidad", dijo Michele Evermore, asesora principal de políticas para el seguro de desempleo en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

ALCANCE DEL ROBO DE IDENTIDAD

El robo de identidad fue especialmente agudo en 2020, cuando millones de personas probablemente fueron víctimas, dijo Evermore.

Los delincuentes se sintieron atraídos por los nuevos programas federales que ofrecían sumas de ayuda semanales, mayores de lo habitual y tenían requisitos de solicitud relativamente laxos, lo que ayudó a acelerar los fondos para los desempleados en un momento de aumento del desempleo.

En la mayoría de los casos, los ladrones no piratearon el sistema de desempleo para obtener datos personales, dijo Evermore, sino que los obtuvieron de filtraciones de datos anteriores, como la que afectó a la empresa de informes crediticios Equifax en 2017.

Los funcionarios federales y las agencias estatales han tomado medidas drásticas desde principios de 2020, instituyendo la verificación de identidad y otras medidas de prevención del fraude, dijo Evermore.

Sin embargo, los delincuentes todavía tienen éxito en algunos casos. Alrededor de mil millones de dólares en beneficios emitidos entre julio de 2020 y junio de 2021 se debieron a un fraude confirmado, en gran parte probablemente debido al robo de identidad, dijo Evermore.

"No hemos cerrado completamente el fraude", dijo. "[Pero] ha sido una gran prioridad para los estados. Si no hay una reducción significativa en 2021, me sorprendería".

QUÉ HACER SI ROBARON TU IDENTIDAD Y BENEFICIOS DE DESEMPLEO

Los funcionarios federales recomiendan que las víctimas tomen varias medidas después de enterarse de un robo de identidad relacionado con el desempleo.

En relación con los impuestos, las víctimas no deben retrasar la presentación de sus declaraciones de impuestos. Pero deben informar solo los ingresos que recibieron en 2021, no el número inexacto del 1099-G.

Reporte el robo a la agencia estatal de desempleo que emitió el 1099-G. (Use este directorio estatal del Departamento de Trabajo para encontrar el contacto apropiado). El estado emitirá un formulario de impuestos enmendado y actualizará el registro con el IRS en su nombre, de acuerdo con el Departamento de Trabajo.

Si es posible, informe el robo en línea, lo que ahorrará tiempo y será más fácil de procesar para la agencia, según la Comisión Federal de Comercio.

Además, verifique su informe de crédito en busca de actividades sospechosas o líneas de crédito no autorizadas. Puede solicitar un informe crediticio gratuito todas las semanas a través de AnnualCreditReport.com o llamar al 1-877-322-8228, según el Departamento de Trabajo.

Además, considere congelar su crédito para protegerse contra la apertura de nuevas cuentas a su nombre.

El Departamento de Trabajo también recomienda denunciar el incidente al Centro Nacional para el Fraude en Desastres del Departamento de Justicia de EEUU, para ayudar a las fuerzas del orden público a detener futuros robos. Las víctimas pueden consultar dol.gov/fraud o el sitio web del IRS para obtener más información.

