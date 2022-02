Tom Brady anuncia oficialmente su retiro de la NFL

La leyenda de los New England Patriots, Tom Brady, anunció este martes su retiro de la NFL de manera oficial a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta de 'todo incluido': si no hay un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego", escribió. "Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida".

"Es difícil para mí escribir esto, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", agregó

Brady, quien pasó los primeros 20 años de su carrera con los New England Patriots, había dicho durante años que planeaba jugar hasta los 45 años.

Brady, quien cumplirá 45 años el 3 de agosto, ya superó a todos los jugadores de su propia clase en el draft del 2000, cuando los Patriots lo seleccionaron en el puesto 199 en la primera temporada de Bill Belichick. También ha sobrevivido a todos los jugadores reclutados en 2001, 2002 y 2003.

Brady lideró la liga tanto en yardas aéreas (5,316) como en touchdowns aéreos (43) en 2021, la segunda vez en su carrera que lidera la NFL en ambas categorías en la misma temporada (2007).