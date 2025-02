Super Bowl 2025: todo lo que debes saber sobre el tan esperado partido

NUEVA ORLEANS -- Los Kansas City Chiefs están a días de intentar lograr una histórica tercer victoria en el Super Bowl, mientras que los Philadelphia Eagles son el único equipo que queda que puede detenerlos.

El próximo Super Bowl es una revancha de lo ocurrido hace dos años, cuando los Chiefs vencieron a los Eagles 38-35 en Glendale, Arizona. El año pasado, Kansas City venció a los 49ers de San Francisco 25-22 en tiempo extra en Las Vegas. Ningún equipo ha ganado tres Super Bowls consecutivos.

Aquí hay algunas cosas más que debe saber a medida que se acerca el Super Bowl:

¿En qué canal es el Super Bowl?

El juego será transmitido por Fox. Kevin Burkhardt será el locutor jugada por jugada con el ex mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, como analista. Este es el primer Super Bowl de Brady como locutor. Ganó siete títulos como jugador. Erin Andrews y Tom Rinaldi también forman parte del equipo de transmisión.

Nuestra cadena de Telemundo también estará transmitiendo el partido en español.

¿A qué hora es el Super Bowl?

El partido comenzará aproximadamente a las 6:30 p.m. hora Este el domingo, 9 de febrero.

¿Quién es el favorito para ganar el Super Bowl?

Los Chiefs tienen una ventaja de 1 1/2 puntos, según BetMGM Sportsbook.

¿Cuáles son las opciones de transmisión para el Super Bowl?

Algunas de las opciones incluyen Fubo, NFL+ y Tubi.

¿Quién actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

Kendrick Lamar encabezará el espectáculo de medio tiempo.

La megaestrella del rap, que ha ganado 17 premios Grammy, dijo que espera llevar el hip-hop al juego de campeonato de la NFL, donde actuó como artista invitado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem en 2022.

A Lamar se unirá en el escenario el ganador del Grammy, SZA, su ex compañera de agencia en Top Dawg Entertainment. La cantante apareció en el reciente álbum de Lamar, “GNX”, y apareció en un par de canciones, incluidas “Gloria” y “Luther”, que también incluye muestras de voces de Luther Vandross y Cheryl Lynn.

Los éxitos anteriores del dúo incluyen “All the Stars” y “Doves in the Wind”, nominadas al Oscar. La compañía Roc Nation de Jay-Z y el productor ganador del Emmy Jesse Collins actuarán como coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.

¿Quién canta el himno nacional en el Super Bowl?

El prejuego del Super Bowl tendrá un toque de Luisiana: Jon Batiste subirá al escenario para cantar el himno nacional, mientras que Trombone Shorty y Lauren Daigle interpretarán “America the Beautiful”.

Ledisi interpretará “Lift Every Voice and Sing” como parte de las presentaciones previas al juego.

El himno nacional y “America the Beautiful” serán interpretados por la actriz Stephanie Nogueras en lengua de señas estadounidense. Otis Jones IV firmará “Lift Every Voice and Sing” y el espectáculo de medio tiempo estará firmado por Matt Maxey.

Los artistas previos al juego son todos nativos de Luisiana.