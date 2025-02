¿Quién es Kendrick Lamar, el artista que actuó en el show de medio tiempo del Super Bowl?

El rapero Kendrick Lamar fue elegido para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025.

Lamar trajo el hip-hop de regreso al campeonato de la NFL, donde actuó por primera vez en ese escenario como artista invitado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem en 2022. No obstante, el domingo se convirtió en el primer artista de hip-hop en solitario en encabezar el espectáculo de medio tiempo.

Lamar es ganador del prestigioso premio Pulitzer, ganando por su música y así convirtiéndose en el primer músico que no es del género de música jazz o de música clásica en ser honrado con este prestigioso premio.

No solo ha ganado un Pulitzer, sino que a lo largo de su carrera, Lamar ha recibido 57 nominaciones a los Grammy, ganando 22, lo que lo convierte a sis 37 años en uno de los raperos más premiados en la historia de estos premios.

Una semana antes de su actuación en el Super Bowl, Lamar y su canción “Not Like Us” tuvieron una noche épica en los premios Grammy. La canción gana el premio a canción del año y grabación del año con Lamar se llevándose cinco premios.

Lamar también es conocido por una disputa con Drake, un rapero y cantante canadiense de 38 años y cinco veces ganador del Grammy cuyo nombre completo es Aubrey Drake Graham. Esta disputa es considerada entre las más impactantes del hip-hop de los últimos años, ya que involucran a dos de las estrellas más importantes del género.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los dos fueron colaboradores ocasionales hace más de una década, pero Lamar comenzó a atacar públicamente a Drake a partir de 2013. La pelea se intensificó abruptamente el año pasado, culminando en Drake demandando a la disquera por el sencillo "Not Like Us" (o "No cómo nosotros").

Los abogados de Drake, de Willkie Farr & Gallagher, con sede en Nueva York, dijeron que la demanda busca responsabilizar a la disquera UMG (que no solamente es la disquera a la que pertenece Lamar, sino él también) por promover conscientemente acusaciones falsas y difamatorias en su contra. Dijeron que los disparos y los intentos de allanamiento de morada en la casa de Drake, y el vitriolo en línea, lo llevaron a sacar a su familia de la casa y que teme por su seguridad y la de ellos.

UMG responde que las acusaciones no sólo son falsas sino también ilógicas dados sus años de inversión en Drake.