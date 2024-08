¡Qué sorpresa! Ballena aparece en semifinales del surf olímpico en Tahití

Una invitada sorpresa apareció para el último día de competencias de surf de los Juegos Olímpicos en Tahití: una ballena.

A una distancia segura de la brasileña Tatiana Weston-Webb y de la costarricense Brisa Hennessy, quienes se enfrentaban en su semifinal, la ballena saltó sobre el agua y les dio a los espectadores y fotógrafos un momento olímpico para la posteridad.

The Olympic surfing semi finalists had a WHALE stop by. #ParisOlympics 🐋 pic.twitter.com/r14xWnLTm4