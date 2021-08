Quinn, primera persona transgénero no binaria que ganará una medalla

TOKIO. - Para Quinn, mediocampista de la selección canadiense de fútbol femenino, el partido inaugural de los Juegos de Tokio tuvo más peso emocional que sus apariciones olímpicas anteriores y a pocas horas de participar en la final por el oro, esa emoción crece pues será la primera persona transgénero en ganar una medalla.

Quinn se convirtió en el primer atleta abiertamente transgénero en participar en los Juegos Olímpicos cuando comenzaron hace varios días en el empate 1-1 de Canadá con Japón en Sapporo.

Quinn, que no es una persona binaria y usa pronombres de ellos / ellas, publicó sus sentimientos en Instagram.

“Siento orgullo de ver a 'Quinn' en la alineación y en mi acreditación. Me entristece saber que hubo atletas olímpicos antes que yo incapaces de vivir su verdad debido a este mundo ”, escribió hace varios días. “Me siento optimista por el cambio. Cambio en la legislatura, cambios en las reglas, estructuras y mentalidades ".

Quinn, quien se declaró transgénero el año pasado, también fue miembro del equipo canadiense que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Sobre todo, me siento consciente de las realidades", continuó Quinn. “A las chicas trans se les prohíbe practicar deportes. Mujeres trans que enfrentan discriminación y prejuicios mientras intentan perseguir sus sueños olímpicos. La pelea no está cerca de terminar … y lo celebraré cuando estemos todas aquí ".

Quinn, que juega profesionalmente para OL Reign en la Liga Nacional de Fútbol Femenino, no es la única atleta transgénero que participa en los Juegos de Tokio. Probablemente la más visible sea Laurel Hubbard, una mujer transgénero que compite en halterofilia por Nueva Zelanda. Chelsea Wolfe, ciclista transgénero, es reserva en el equipo femenino de BMX Freestyle de Estados Unidos.

Existía la posibilidad de que varios atletas transgénero de élite más compitieran en Tokio. Nikki Hiltz no calificó en los 1,500 metros femeninos en las pruebas de pista y campo de Estados Unidos, mientras que CeCe Telfer fue declarada inelegible en su intento por correr en los 400 metros con vallas. La jugadora de voleibol Tiffany Abreu no entró en la lista olímpica final de Brasil.

El Comité Olímpico Internacional ha permitido que los atletas transgénero participen en los Juegos Olímpicos desde 2004, pero hasta este año, ninguno lo había hecho abiertamente. Además de Quinn, Hubbard y Wolfe, algunos atletas transgénero compiten sin discutir su transición. Algunos han sido denunciados y acosados ​​en línea por personas que se oponen a la competencia de los atletas transgénero.

Las reglas actuales especifican ciertas condiciones para que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos. Entre ellos, los atletas deben demostrar niveles más bajos de testosterona durante 12 meses antes de competir, y los atletas solo pueden calificar cuatro años después de la transición, como mínimo.

La canadiense Kimberly Daniels, quien supervisó a su hija en la misma disciplina, quería ser vista como mujer y es toda una pionera en Tokyo.

Chris Mosier, un triatleta y activista que se declaró transgénero en 2010, compitió el año pasado en las pruebas olímpicas para la carrera de 50 km masculina, pero tuvo que retirarse debido a una lesión.

Hace 15 días, en una entrevista con The Associated Press, Mosier dijo que consideraba un hito importante para los derechos humanos que los atletas transgénero compitieran en los Juegos Olímpicos por primera vez en Tokio.

“Como alguien que ha salido y ha tratado de aumentar la visibilidad de los atletas transgénero, a través de mi sitio web y a través de mi propia participación en deportes durante más de una década, me siento tan orgulloso de este momento como de cualquiera de mis logros. Porque esto es para lo que he estado trabajando”, dijo Mosier. “Quiero espacios en el deporte para que los deportistas trans sean ellos mismos y compitan al más alto nivel, y sepan que son amados y que pertenecen allí. Así que estoy muy emocionado de ver participar a Laurel y Quinn ".

La visibilidad de las personas transgénero en los Juegos Olímpicos se produce en medio de una ola de legislación anti-transgénero que se extiende por Estados Unidos.

En 37 estados se han introducido leyes propuestas que prohíben o restringen la participación de los atletas transgénero en deportes juveniles, en la escuela secundaria e incluso en la universidad. Al menos siete estados han promulgado leyes, pero muchos de ellos enfrentan desafíos legales.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha desafiado una prohibición dirigida a los atletas transgénero en West Virginia y otra ley que afecta a los niños en Arkansas, calificando ambas como violaciones de la ley federal.

En junio, el DOJ presentó declaraciones de interés en juicios que buscan revocar nuevas leyes en esos estados. En Virginia Occidental, una ley prohíbe que los atletas transgénero compitan en deportes femeninos. Arkansas se convirtió en el primer estado en prohibir cirugías o los tratamientos que confirman el género para los jóvenes transgénero.

El Departamento de Justicia dijo que las leyes de ambos estados violan la cláusula de protección igualitaria de la 14ª Enmienda. También dijo que la ley de Virginia Occidental viola el Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo.

Los jueces federales bloquearon ambas leyes la semana antepasada.

Fallon Fox es una luchadora de artes marciales mixtas retirada que se declaró mujer transgénero en 2013. En un deporte predominantemente masculino, se enfrentó a críticas generalizadas en ese momento. Ella también está orgullosa en este momento.

“Creo que es increíble que finalmente tengamos representación trans en los Juegos Olímpicos. Esto ha tardado mucho en llegar. Algunos de los atletas, algunos atletas transgénero, han intentado clasificar para los Juegos Olímpicos en el pasado y todos han fallado. Y finalmente tenemos algunos que se han clasificado ”, dijo Fox. "Creo que eso realmente dice algo: no me sorprende que haya tardado tanto, dado que no tenemos ventajas injustas".