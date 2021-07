Tokio bate otro récord de COVID; supera los 3,000 casos diarios por primera vez

Lo que debes saber Tokio ha estado bajo un cuarto estado de emergencia desde el 12 de julio antes de los Juegos Olímpicos, que comenzaron el viernes pasado a pesar de la oposición pública y la preocupación de que podrían empeorar aún más el brote.

Los expertos dicen que el aumento de Tokio está siendo impulsado por la nueva variante delta.

Japón ha mantenido sus casos y muertes más bajos que muchos otros países, pero su campaña de vacunación comenzó muy tarde en comparación con otras naciones.

TOKIO -- Tokio reportó 3,177 nuevos casos de coronavirus el miércoles, estableciendo un máximo histórico y superando los 3,000 por primera vez días después del inicio de los Juegos Olímpicos.

Los nuevos casos superaron el récord anterior de 2,848 establecido el día anterior y elevaron el total para la capital japonesa a 206,745 desde que comenzó la pandemia a principios del año pasado.

Tokio ha estado bajo un cuarto estado de emergencia desde el 12 de julio antes de los Juegos Olímpicos, que comenzaron el viernes pasado a pesar de la oposición pública y la preocupación de que podrían empeorar aún más el brote.

Los expertos dicen que el aumento de Tokio está siendo impulsado por la nueva variante delta, que es más contagiosa, y no hay evidencia de que la enfermedad se transmita de los participantes de los Juegos Olímpicos al público en general.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A nivel nacional, Japón reportó 7,630 casos el martes para un total de 882,823.

Japón ha mantenido sus casos y muertes más bajos que muchos otros países, pero su campaña de vacunación comenzó muy tarde en comparación con otras naciones grandes y existe el temor de que el aumento de casos pueda abrumar a los hospitales.

El promedio móvil de siete días de casos de Japón es ahora de cuatro por cada 100,000 habitantes, en comparación con 18.5 en Estados Unidos, 48 ​​en Gran Bretaña y 2.8 en India, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Una atleta mexicana mostró desde Tokio el estricto protocolo que deben llevar adelante todos los días durante los Juegos.

El ministro de vacunas de Japón, Taro Kono, dijo en una entrevista con The Associated Press el miércoles que no hay evidencia de que el coronavirus se propague de los participantes olímpicos a la población de Japón.

“No creo que haya habido ningún caso relacionado con los Juegos Olímpicos. Así que no estamos preocupados por ese tema”, dijo.

Los expertos expresaron su alarma por el hecho de que los casos sigan aumentando a pesar del estado de emergencia.

"Se debe compartir una sensación de crisis en toda la sociedad japonesa" para frenar las infecciones, dijo el Dr. Shigeru Omi, un importante asesor médico del gobierno, después de una reunión del grupo de trabajo el miércoles.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, instó a los jóvenes el miércoles a cooperar con las medidas para reducir el número de infecciones y vacunarse, y dijo que sus actividades son clave para frenar el aumento durante los Juegos Olímpicos.

Koike señaló que la mayoría de los ancianos han sido completamente vacunados y las infecciones entre ellos han disminuido en gran medida, mientras que la mayoría de los jóvenes no vacunados ahora dominan los nuevos casos.

El estado de emergencia entrará en vigor el lunes 12 de julio para frenar el aumento de casos de covid-19 en Tokio, a solo días de que empiecen los Juegos Olímpicos.

"La actividad de la gente más joven es la clave (para ralentizar las infecciones) y necesitamos su cooperación", dijo Koike. "Por favor, asegúrese de evitar salidas no esenciales y observe las medidas básicas antiinfecciosas, y me gustaría que las personas más jóvenes se vacunen".

Hasta el miércoles, el 26.3% de la población japonesa ha sido completamente vacunada. El porcentaje de ancianos que están completamente vacunados es del 70%, es decir, 24.8 millones de personas.

Las perspectivas de vacunación para los más jóvenes han mejorado, y algunos ya pueden obtener sus vacunas en sus lugares de trabajo y universidades, mientras que otros todavía esperan en función de edad. Pero también hay preocupaciones. Las encuestas muestran que muchos tienen dudas, en parte debido a falsos rumores sobre los efectos secundarios.

Se ha culpado a los más jóvenes de de propagar el virus y vagar por las áreas del centro después del horario de cierre solicitado los restaurantes y tiendas. El estado de emergencia, que continuará durante los Juegos Olímpicos, se centra principalmente en exigir a los establecimientos que dejen de servir alcohol y acorten sus horarios. Las medidas para el público son solo solicitudes y se ignoran cada vez más.

El primer ministro Yoshihide Suga también instó a la gente a evitar salidas no esenciales y dijo que no hay necesidad de considerar una suspensión de los Juegos, que se llevan a cabo sin fanáticos en Tokio y en tres prefecturas vecinas: Chiba, Kanagawa y Saitama.

Los gobernadores de las tres áreas, alarmados por el aumento de casos en Tokio, dijeron el miércoles que planean pedirle a Suga que también ponga sus prefecturas en estado de emergencia.