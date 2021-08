Silencio es la banda sonora de los JJOO de Tokyo pero estos disc jockeys buscan cambiarlo

Lo que debes saber La sede olímpica del voleibol de playa en Río de Janeiro resonó con los gritos de 12,000 fanáticos, quienes infundieron al estadio un espíritu de baile de samba que pasó del estadio hacia la playa de Copacabana.

Esta vez, solo hay un maestro de ceremonias, un disc jockey y el zumbido de las cigarras en los árboles cercanos.

Todos en los Juegos Olímpicos han tenido que adaptarse a la ausencia de multitudes que han despojado a los Juegos de su espíritu habitual de ondear banderas y cantar himnos. Pero quizás nadie se haya enfrentado a un desafío más grande que el entretenimiento en la cancha en Shiokaze Park.

"Todavía estoy tratando de encontrar la mejor manera de hacer esto", dijo el maestro de ceremonias Michael Rivas durante un descanso entre los partidos de 10 por día del round-robin de voleibol de playa.

“Lo único que podemos hacer es todo lo posible para que los jugadores se sientan un poco más cómodos, con suerte animarlos cuando hagan buenas jugadas”, dijo. "Es difícil, no solo para nosotros, pero lo más importante es que creo que los atletas extrañan a la audiencia más que nosotros".

Por lo general, una de las fiestas más grandes de los Juegos Olímpicos, la sede del voleibol de playa sin fanáticos ha estado avanzando hacia la ronda de medallas con solo el sonido de las cigarras y un helicóptero ocasional que interrumpe a los atletas que gritan jugadas.

Aún así, Rivas y el disc jockey Jeremy Roueche continúan bombeando la música y llamando jugada por jugada a las pocas docenas de miembros de los medios de comunicación y otros atletas sentados en las gradas. (Con tres sesiones desde las 9 a.m. hasta las 11 p.m., hay tres maestros de ceremonias y dos disc jockeys trabajando en turnos).

“A veces el silencio es tan fuerte como el ruido”, dijo Roueche. “Los jugadores saben lo que está en juego y van a venir aquí y jugar lo mejor que puedan. Pero si puedo agregarles cualquier tipo de energía, especialmente con este calor, si puedo ayudarlos a todos a brindarles al menos una experiencia lo más cercana posible a la normal, me alegra poder hacerlo".

Roueche, estadounidense que también es disc jockey para los partidos de baloncesto de Los Angeles Lakers y la gira AVP de voleibol de playa en los EE.UU., trabajó en los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil. Pero esta vez, en lugar de animar a la multitud, es el sustituto y el único vestigio de vitalidad de lo que ha sido típicamente el lugar más animado de los Juegos.

"Se trata de la energía", dijo. “Practiqué mucho con ese comienzo esta temporada de la NBA con los Lakers. No teníamos fans en el edificio. Y al igual que los jugadores tienen que hacer, a veces también tengo que crear mi propia energía".

No ayuda que la arena sin sombra se esté horneando bajo temperaturas que a menudo suben a los 90 grados (30 grados Celsius), con un índice de calor que lo hace sentir aún más cálido. Al principio de los Juegos, un tifón rodeó la ciudad y dejó a los jugadores empapados.

Pero el mayor desafío se produjo dos semanas antes de la ceremonia de apertura, cuando los organizadores, que ya habían prohibido a la mayoría de los visitantes extranjeros, dijeron que debido al creciente número de casos de COVID-19 en el país, tampoco permitirían a los fanáticos japoneses.

Se acabó la participación de la audiencia que son un elemento básico del estadio para Rivas. En lugar de hacer quizás el 80% de sus llamadas en japonés, para mantener involucrados a los fanáticos locales, ahora es principalmente en inglés. (Rivas estudió en los EE.UU. pero vive en Japón y es bilingüe).

Roueche tiene los habituales recursos musicales de voleibol, que dicen "Aquí viene el boom", "Monster Block" y "Ace". Los disc jockeys mezclan de todo, desde "YMCA" y un technopunk Cotton-Eyed Joe hasta Skrillex, tratando de hacer coincidir la música con la acción en la cancha.

Desde su época en la gira AVP, Roueche conoce a los favoritos de muchos de los jugadores estadounidenses. A Nick Lucena, por ejemplo, le gusta Rage Against the Machine; cuando sale Jake Gibb, Roueche toca "I Go To Work" de Kool Moe Dee.

"Ese tipo me da energía", dijo Gibb. "Y es el mejor DJ del mundo".

Roueche dijo que jugará las solicitudes durante las presentaciones o los calentamientos, pero trata de mantenerse neutral durante los partidos. Tanto el maestro de ceremonias como el disc jockey enfatizaron que la regla número uno del entretenimiento en la cancha es mantener el enfoque en la cancha.

"No se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros”, dijo Rivas. "Pero somos nosotros los que conectamos a los atletas con la audiencia".

Y eso es lo que la ha convertido en una oportunidad perdida.

"Cuando entré por primera vez en este estadio y vi lo grande que era, sabiendo lo emocionante que sería si estuviera lleno, definitivamente lo extraño", dijo Roueche. “Los aficionados lo extrañan. Lo extraño. Todos los que trabajan aquí lo extrañan.

“Sería maravilloso”, dijo. "Pero seguirá siendo un evento increíble".