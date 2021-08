“Lo hicimos”: dedica el oro a su abuelo que murió de COVID-19 poco antes de Tokyo 2020

TOKIO .- - Ryan Crouser escribió la nota, la metió en su mochila y la llevó al campo por si acaso. "Abuelo. Lo hicimos. ¡Campeón olímpico 2020! ” decía.

El mejor lanzador de peso del mundo tenía la sensación de que iba a ganar. Después de hacer eso el jueves, sacó ese papel y se lo mostró al mundo. La segunda medalla de oro olímpica consecutiva de Crouser fue un tributo a su abuelo, Larry, quien murió poco antes de que Crouser se fuera a Tokio.

"Perderlo la semana antes de los Juegos Olímpicos fue obviamente triste", dijo Crouser. "Pero siento que pudo estar aquí en espíritu".

Hace años, en el patio trasero de Larry Crouser, Ryan intentó su primer lanzamiento con la bola de heavy metal que daría forma a su vida. Qué viaje produjo.

Crouser ha visto el mundo gracias a ese lanzamiento de bala. También lo dominó. Estableció el récord mundial a principios de este verano en las clasificatorias olímpicas. El jueves, también elevó su propio récord olímpico, a 23.30 metros (76 pies, 5½ pulgadas).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Obtuvo la primera medalla de oro en pista y campo para los hombres estadounidenses en los Juegos de Tokio, más tarde de lo esperado, en el día 7 del evento. Era demasiado tarde para que su abuelo lo viera, aunque Crouser y su familia tienen la sensación de que él lo sabe.

Esta atleta ucraniana se volvió viral, a pesar de que no avanzó a la semifinal de clavados individual. Mira aquí su curioso atuendo.

"Al mismo tiempo que estás animando la cosa más fantástica, hay un poco de 'Ojalá el abuelo estuviera aquí'", dijo la madre de Ryan, Lisa, mientras celebraba en una fiesta de observación en Redmond, Oregon. "Sabes que él está mirando".

En el gran día de Crouser, su compañero de equipo estadounidense Joe Kovacs terminó segundo y Tomas Walsh de Nueva Zelanda fue tercero.

Ese fue exactamente el mismo podio que hace cinco años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Es la primera vez en cualquier evento olímpico individual que se repite el podio en los Juegos de Verano consecutivos: los mismos tres atletas en exactamente las mismas posiciones, según el historiador olímpico Bill Mallon.

“Seguimos empujándonos unos a otros”, dijo Kovacs, el campeón mundial de 2019 cuyo lanzamiento más lejano fue de 22,65. Los lanzamientos durante la infancia de Crouser en el patio trasero de su abuelo eran impredecibles a veces. Una vez, lanzó uno a través de la parte superior del cobertizo del jardín.

"Regresé al día siguiente y reemplacé eso", dijo Crouser. Pasó el tiempo. Finalmente, Larry Crouser perdió la audición. Ryan comenzó a escribirle notas.

“Tenían una comunicación con cartas yendo y viniendo”, explicó su madre. La última podría haber sido la más importante.

Gabby Thomas, bronce en los 200 metros llanos, se graduó en la universidad más prestigiosa del mundo.

Crouser puso la pluma sobre el papel en su habitación hace unos días para calmar sus nervios. No tanto por el evento, no estaba nervioso, sino por la posibilidad de dar positivo por el coronavirus. La prueba positiva que sacó al saltador con pértiga Sam Kendricks de las Olimpiadas lo desconcertó.

Incluso para el poseedor del récord mundial y campeón defensor, la nota fue una especie de acto de fe. Pero Crouser pensó que, en el peor de los casos, nadie se enteraría jamás. Resulta que acertó. Después de la victoria, la mostró con orgullo mientras desfilaba con su sombrero de vaquero.

El abuelo de Crouser estaba vivo el 18 de junio para verlo romper un récord mundial de 31 años en las pruebas olímpicas de Estados Unidos. "Vio ese lanzamiento en el iPad, miles y miles de veces", dijo Crouser. "Ha sido mi mayor admirador".

La nota que escribió después de esa era simple: "Poseedor del récord mundial".

La gimnasta estadounidense reveló cuál pudo ser el motivo que la orilló a no participar en varias competencias en Tokyo 2020.

Cuando se le preguntó qué tan lejos podría haber ido ese lanzamiento en la casa de su abuelo, Crouser se rió y dijo: “Habría sido en el patio del vecino. No sé si hubiera golpeado un edificio, tal vez una casa ".

En un día caluroso en Tokio, Crouser aplaudió después de su último intento, enviando polvo de tiza al aire. Más tarde, se acercó y compartió un abrazo y un apretón de manos con su padre, Mitch, quien se desempeña como su entrenador.

Esta victoria, sin embargo, fue para el abuelo Larry. "Siempre me dijo que me detuviera y disfrutara el momento", afirmó Crouser. “Él sabe por mí, siempre estoy súper orientado a los objetivos y mirando a largo plazo. Lo suyo que siempre me decía era que me detuviera a oler las rosas ”.

Mauricio Ortega no desentona y logra una histórica distinción en Tokyo 2020 en Lanzamiento de Disco.