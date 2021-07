Profesionales del “break dance” buscan debutar en los Juegos Olímpicos de 2024, algunos veteranos de NY muestran preocupación

NUEVA YORK - No es difícil para Fabiano Lopes comprender lo que estará en juego dentro de tres años cuando el tipo de danza conocido como break dance haga su debut olímpico.

Mejor conocido por sus 500,000 seguidores de Instagram como B-boy Neguin, Lopes descubrió el break dance hace casi 30 años cuando captó fragmentos de b-boys haciendo molinos de viento en la televisión brasileña.

Esa pequeña exposición llevó a una carrera que le cambió la vida. ¿qué sucede cuando este tipo de danza termina en las pantallas de televisión de todo el mundo?

"No hay fronteras", dice, "porque esta forma de arte es gratuita".

Esa es la esperanza que tienen Lopes y otros miembros de la comunidad del break dance después de que el Comité Olímpico Internacional anunció en diciembre pasado que este tipo de arte se convertiría en un deporte olímpico oficial en los Juegos de Verano de París 2024. Pero ese optimismo no es unánime.

Las raíces del break dance se pueden encontrar en el condado de El Bronx en la Ciudad de Nueva York, donde el baile callejero surgió como una forma de expresión en la década de 1970 como una forma de escapar en medio del caos, para las comunidades minoritarias que se sentían maltratadas por los poderes fácticos. Para los líderes de ese movimiento, como Gabriel "Kwikstep" Dionisio de Harlem, existe la preocupación de que ceder el control de la forma de arte a una organización como el COI podría romper la cultura.

"La gente en los Juegos Olímpicos tienen una forma particular de cómo se desarrollan los eventos a ese nivel, eso no encaja con el break dance en la forma en que se desarrolla en nuestra cultura", dijo Dionisio.

Cuando era niño y joven en Harlem, en el Alto Manhattan, durante los años setenta y ochenta, Dionisio utilizó el break dance como terapia para la carga emocional que acompañaba la vida en las calles.

"Para mí, es como llevarse la insignia de honor de un samurái urbano con concentración y disciplina, ritmo y alma", dijo Dionisio sobre las primeras competiciones de break. “Y caminabas con tu espada, con tu insignia de honor, como, '¿Quién quiere esto? ¿Quién es el mejor en Harlem?".

No es que Dionisio se oponga a compartir ese oficio. Él y otros b-boys / girls de su generación aparecieron en películas, programas de televisión, videos musicales y comerciales a medida que el hip-hop ascendía a la cultura popular. B-boy y b-girl son los nombres que se usan para referirse a bailarines del break dance.

Es por ese trabajo comercial que Lopes, de 33 años, vio por primera vez esos molinos de viento, un movimiento característico en el que los breakers, como se les conoce a los bailarines de este tipo de danza, giran continuamente en la parte superior de la espalda y los hombros con los pies en el aire.

Lopes se mudó de su ciudad natal de Paraná a São Paulo en la década de 1990 para cumplir sus sueños en el break dance. Descubrió una escena vibrante que había tomado los cimientos del break dance que fue originado en El Bronx y lo mezcló con sabores locales. Lopes desarrolló su estilo b-boy superponiendo sus actuaciones con movimientos inspirados en su experiencia en la capoeira, un arte marcial brasileño.

Este tipo de danza satisfizo su alma, pero su floreciente escenario competitivo es lo que lo sostuvo. Se convirtió en campeón mundial en 2010 en Red Bull BC One, una competencia anual de break dance que probablemente es el lugar más popular que ha tenido el deporte hasta ahora. Desde entonces, Lopes firmó como miembro del equipo Red Bull BC One, un acuerdo de patrocinio que respalda sus otras pasiones artísticas, como ser DJ, graffiti y escribir canciones, mientras viaja a 141 países.

“El break dance fue lo que me llevó a ver el mundo”, dijo.

La globalización del break dance no molesta a la mayoría de la vieja escuela. En 2019, Dionisio y otros en Nueva York organizaron talleres para b-boys de Portugal con aspiraciones olímpicas. Ahora, con unos 50 años, Dionisio todavía estaba en la pista de un estudio de danza de Harlem, reforzando los fundamentos de los estudiantes que habían aprendido mucho a través de YouTube y otras redes sociales.

"La clave es que vinieron aquí y pudieron ver, 'Oh, esta es una experiencia diferente", dijo Dionisio.

Kenny “INFMS” Rodríguez, un instructor de break dance de Long Island, Nueva York, pertenece a una generación más joven que Dionisio. Percibe oportunidades en los Juegos Olímpicos, pero también comprende la preocupación de Kwikstep.

No todos los cambios introducidos por la escena competitiva han sido bienvenidos. Rodríguez dijo que debido a que Red Bull BC One corona campeones individuales, el elemento de competir en equipo ha pasado de moda. Ese es un cambio cultural importante desde las raíces del break dance en El Bronx , cuando las competencias casi siempre tenían lugar entre equipos.

Rodríguez espera que los Juegos Olímpicos consideren los eventos por equipos, como una forma de devolver el baile break a sus fundamentos.

Por supuesto, la comunidad del break dance no está segura de cuánto están dispuestos a escuchar el comité de los Juegos Olímpicos. En el período previo al anuncio de que este tipo de arte se convertiría en un evento olímpico, los veteranos como Dionisio se sintieron frustrados porque no se les pidió su opinión. Incluso Lopes, una de las estrellas más importantes que se han revelado en este momento, no ha escuchado nada del COI con respecto a los detalles del evento.

“Creo que hay diferentes puntos de vista”, dijo Rodríguez. “Hay fundamentalistas de línea dura en todo lo que haces y esa gente está preocupada de que le quite la autenticidad, esa naturaleza expresiva, el arte de la misma. Ese es un miedo legítimo, una preocupación legítima".

Pero es uno que cree que se puede superar. Señala el monopatín como ejemplo: la escena competitiva se ha disparado, incluso a través de la inclusión olímpica, pero no hay nada que impida a los patinadores renunciar a los medios tubos y mantener las cosas a la antigua.

En ese punto, Dionisio está de acuerdo.

"Vas a tener los Juegos Olímpicos", dijo. "Pero siempre tendrás lo que está sucediendo en el camino".