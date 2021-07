¡Luchando con uñas y dientes! EEUU avanza a semifinales de fútbol femenino

Lo que debes saber La selección femenina de fútbol de EE.UU. ganó su partido de cuartos de final contra los Países Bajos el viernes de una manera épica y emocionante a base de penaltis.

La selección femenina de fútbol de EE.UU. ganó su partido de cuartos de final contra los Países Bajos el viernes de una manera épica y emocionante a base de penaltis.

El equipo, beneficiario del primer desfile para un equipo femenino profesional en la Ciudad de Nueva York, se encontró enfrentando un fuerte rival.

Fue una de las veteranas, la medallista de oro Megan Rapinoe, quien anotó el gol ganador en penaltis, disparando hacia la esquina superior de la red para enviar a Estados Unidos a las semifinales contra Canadá. Así que volveremos a repetir la emoción a principios de la semana que viene.

Sin embargo, tendrás que levantarte temprano. Las futbolistas estadounidenses se enfrentarán a Canadá a las 4 a.m. ET del lunes, así que configure su reloj, que no se lo va a querer perder. Pero, no te preocupes, ya que podrás ver el partido en línea desde la cama, si desea.

Si el equipo gana, se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Australia y Suecia (ese partido será a las 7 a.m. ET el mismo lunes). Hace pocos días, no le fue muy bien que digamos al equipo estadounidense en su primera ronda en Tokio contra Suecia ya que perdió ese partido.

La selección femenina de fútbol estadounidense no es la gran favorita que un día fue, cuando ganó cuatro de las seis medallas de oro, desde que el fútbol femenino se convirtió en deporte olímpico en 1996. El equipo ganó solo uno de sus tres juegos de grupo. No metieron ni un gol en su primer partido contra Suecia y empataron sin goles contra Australia.

Pero los neoyorquinos las conocen bien y podrían estar dispuestos a levantarse de la cama antes del amanecer para animarlas.

Ese primer desfile para un equipo femenino profesional ocurrió en el 2019 cuando el grupo ganó la Copa Mundial del Futbol Femenino. Fue el último gran espectáculo a lo largo del Cañón de los Héroes antes del desfile más reciente de "Héroes de la ciudad" en honor a los trabajadores de primera línea de COVID-19, a principios de este mes.

Los preparativos para el desfile ya han comenzado.

Nueva York recuerda a esas campeonas de 2019 y las apoya una vez más en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Rapinoe, Carli Lloyd de Nueva Jersey, Alex Morgan y las demas buscan la venganza por sus últimas pérdidas (o casi pérdidas) en el escenario mundial.

Estados Unidos está compitiendo por su quinta medalla de oro general en estos Juegos Olímpicos.

Christen Press, quien también anotó un penalti, reconoció recientemente la realidad de jugar fútbol en torneos.

“Este torneo es realmente difícil con la cantidad de juegos que necesitas jugar sin tantos días por el medio como en otros torneos. Y entonces creo que con eso, tiene que haber una sofisticación táctica en la forma en que manejamos", dijo Press.