Lo más destacado de Tokyo 2020: EEUU gana el bronce en fútbol femenino

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 llegan este jueves al décimotercer día de competencias.

Para que puedas organizar tu agenda y no te pierdas ningún evento, aquí tienes los horarios de transmisión. Solo tienes que darle clic a los enlaces para ver las competencias.

Jueves 5 de agosto (Día 13):

Estados Unidos vence a Australia y gana el bronce

KASHIMA, Japón — Megan Rapinoe y Carli Lloyd anotaron dos goles cada una y Estados Unidos ganó el jueves el bronce en el fútbol olímpico femenino al imponerse por 4-3 a Australia.

Fue probablemente el mejor partido de las estadounidenses en un torneo desigual que comenzaron perdiendo. Rapinoe marcó el ritmo con un madrugador gol olímpico, directamente desde el banderín de córner.

Las australianas fracasaron en su primera oportunidad de subir al podio en unos Juegos, algo que no han logrado nunca antes en fútbol.

Las “matildas” no eran las favoritas frente a Estados Unidos, que está al frente del ránking mundial y es el vigente campeón de la Copa del Mundo, y aspiraba a conquistar su quinto oro.

Pero este cartel no les evitó pasar problemas durante la competencia, incluyendo en su derrota por la mínima ante Canadá en semis.

Con Australia, el equipo estadounidense parecía otro.

Rapinoe adelantó a Estados Unidos con un remate desde la esquina a los ocho minutos de juego. Sam Kerr empató a los 17 con un remate que superó a la portera Adrianna Franch, quien debutaba como titular en un gran torneo tras la lesión de rodilla de Alyssa Naeher en el último juego.

La segunda diana de Rapinoe llegó apenas tres minutos después, con una impresionante volea que evidenció cuánto echaban de menos las australianas a la zaguera Ellie Carpenter, ausente tras su expulsión en semis.

Lloyd hizo el 3-1 en el descuento de la primera mitad con un tiro con la zurda que batió a Teagan Micah. Tras la reanudación, a los 51 minutos, sumó otro que la situó como máxima goleadora olímpica de su país, con 10 goles.

Es probable que este fuese el último torneo importante de Lloyd, de 39 años y con 312 partidos internacionales. Cuando fue sustituida a los 81 minutos, sus compañeras se acercaron para estrecharle la mano mientras desde la banca le ofrecían una ovación en pie.

Caitlin Foord volvió a meter a Australia en el partido con un tanto a los 54 minutos antes de que Emily Gielnik redujese más aún la distancia, aunque en vano, a los 90.

Estados Unidos pasa a la final en baloncesto

TOKIO - Estados Unidos superó su desconcierto ante una magnífica primera mitad de Australia, que desnudó las debilidades del conjunto americano durante dos cuartos, para recuperarse en el tercero en pos del objetivo que le trajo a Tokio 2020: la final por el oro de los Juegos Olímpicos en baloncesto. EEUU ganó 97-78.

Como España en el duelo de cuartos de final, Australia llegó realmente a inquietar a las estrellas norteamericanas, secando su acierto triplista en un inicio en el que llegó a ganar de 13 puntos (31-44, min. 16), pero el conjunto dirigido por Gregg Popovich recompuso su figura antes del descanso, y arrasó tras el intermedio.

Una vez los americanos se recompusieron, ya no hubo partido. Kevin Durant volvió a ser el espíritu de esta selección (23 puntos, 9 rebotes), Devin Booker sus piernas para correr a campo abierto (20) y Jrue Holiday sus manos para recuperar el tono defensivo perdido en la primera mitad (11 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias).

Australia empezó siendo intensa en defensa, provocando cinco pérdidas americanas en los primeros diez minutos, y no fallando sus opciones. Un triple de Exum, una carrera de Mills y un mate de Nic Kay iniciaron su escapada (10-18, min. 6).

Estados Unidos comenzó a desesperarse, porque el conjunto australiano defendía y corría, con Exum y Matisse Thybulle como agitadores, aunque el segundo se pasaba de frenada con una antideportiva que acercaba a los estadounidenses, muy lejos aún así (30-41, min. 15)

Holiday terminó el trabajo de la remontada nada más arrancar el tercer parcial, y comenzó un nuevo partido. Como ante España, el conjunto estadounidense ajustó su defensa, Durant se erigió en líder anotando de dos y de tres (54-45, min. 23) ante una Australia desbordada.

Mills siguió creyendo, pero ya era casi como buscar agua en el desierto. De hecho, el base acabó en el banquillo cuando su entrenador ya se dio cuenta de que el duelo estaba hecho y los americanos se divertían, de nuevo con LaVine colgándose a dos manos en un 'show' al puro estilo NBA. Estados Unidos ya está donde quería, en la final, y su rival será Francia o Eslovenia.

El colombiano Anthony Zambrano logra medalla de plata en 400 metros

TOKIO — El bahameño Steven Gardiner se adjudicó el jueves la medalla olímpica de oro en los 400 metros masculinos de los Juegos Olímpicos de Tokio con un tiempo de 43'85''.

Gardiner fue escoltado por el colombiano Anthony Zambrano, quien se llevó la presea de plata con su registro de 44':08''. Zambrano repitió el mismo resultado de su actuación en el campeonato mundial de Doha en 2019.

La de Zambrano es la segunda medalla de Colombia en una prueba de pista en el atletismo.

En Barcelona 1992, Ximena Restrepo fue la primera mujer medallista olímpica de su país al conseguir el bronce en los 400 femeninos.

El granadino Kirani James completó el podio al cronometrar 44'19''.

La atleta bielorrusa que recibió asilo en Polonia, teme por sus padres

CRACOVIA - La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya dijo este jueves en Varsovia que había hablado con sus sus padres y que confiaba en que no les pasaría nada malo, después de que ella escapase a un presunto intento de secuestro del régimen de su país en Tokio

"He hablado con mis padres hoy, me han dicho que están bien, confío en que no les pase nada malo", dijo la atleta que ha recibido asilo en Polonia

"Espero decidir junto a mi marido cuánto tiempo nos quedaremos en Polonia, pronto tomaremos una decisión", agregó.

Tsimanouskaya dijo también que esperaba con su gesto poder ayudar asimismo a otros ciudadanos bielorrusos que se encuentren en situaciones similares.

Tsimanouskaya, que competía en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se negó a regresar a su país por miedo a represalias, después de que el gobierno de Minsk la acusase de "inestabilidad emocional y psicológica".

La velocista se había quejado de la mala planificación de las autoridades deportivas bielorrusas y, puesto que en el pasado mostró su apoyo a la disidencia democrática en su país, declaró temer por su seguridad y pidió protección a la policía japonesa.

Varsovia le concedió un visado humanitario a Tsimanouskaya y a su marido, Arseny Zdanevich, que viajó ayer desde Minsk hasta Ucrania.