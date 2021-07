Las eliminaciones en el mundo del boxeo son rápidas y frecuentes en los JJOO

Lo que debes saber Eliminados temprano y con frecuencia. Muchos de los boxeadores profesionales de los Juegos Olímpicos estan terminando sus combates rápidamente.

La Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) alteró décadas de tradición amateur en 2016 cuando permitió a todos los boxeadores profesionales intentar clasificar para Río de Janeiro.

A pesar de que docenas de profesionales más clasificaron para Tokio, hay la posibilidad de que otros lo hubieran intentado, eso si la pandemia del COVID-19 no se hubiera interpuesto en el proceso de clasificación.

La campeona de peso súper pluma de la FIB, Maïva Hamadouche de Francia perdió su pelea inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio el martes por la noche, cayendo por decisión dividida ante la ex medallista de plata de 40 años Mira Potkonen de Finlandia.

Unas horas antes, la polaca Karolina Koszewska, ex campeona internacional de peso mediano ligero, fue enviada a casa enfáticamente de el torneo de peso wélter femenino por la turca Busenaz Sürmeneli.

Hamadouche y Koszewska son dos de las tres boxeadoras profesionales con más experiencia que clasificaron entre un grupo de más de 40 para Tokio. Su experiencia no está demostrando ser una ventaja en el mundo del boxeo olímpico.

Hamadouche estaba furiosa después de que tres de los cinco jueces anotaron la victoria en favor de Potkonen 29-27, con un cuarto juez declarando un empate y solo un juez declarando victoria en favor de la actual campeona profesional de 130 libras.

Hamadouche caminó alrededor del ring con los brazos extendidos con incredulidad después de una pelea de alta energía contra Potkonen, una madre de dos hijos que ganó el bronce en Río.

"Es muy decepcionante", dijo Hamadouche a través de un traductor. "Respeto los valores olímpicos, pero para mí, no perdí esta pelea. Es una falta de respeto a mi trabajo y, en particular, no perdí la tercera ronda".

Tres de los cinco jueces anotaron la tercera ronda para Potkonen, quien pareció ser superada por Hamadouche en la recta final.

El profesional masculino con más experiencia en el campo olímpico también perdió un día antes. Wilfred Ntsengue, quien pelea desde Montreal por Camerún, no se benefició mucho de sus nueve combates de experiencia profesional en una estrecha derrota por decisión dividida ante Tshama Mwenekabwe de la República Democrática del Congo.

Esos resultados calmaron las preocupaciones de algunos expertos en boxeo que pensaron que los profesionales alterarían para siempre los Juegos Olímpicos.

Esos resultados calmaron las preocupaciones de algunos expertos en boxeo que pensaron que los profesionales alterarían para siempre los Juegos Olímpicos. A pesar de que docenas de profesionales más clasificaron para Tokio, hay la posibilidad de que otros lo hubieran intentado, eso si la pandemia del COVID-19 no se hubiera interpuesto en el proceso de clasificación. Esas preocupaciones aún parecen no tener fundamento a esta altura de los Juegos Olímpicos, con profesionales en el campo.

Al igual que lo hicieron en Río, los profesionales en Tokio están luchando por adaptar sus estilos a los criterios de los jueces del deporte amateur, aunque para ser justos, los aficionados veteranos a menudo se sienten desconcertados por las diferencias entre los jueces de diferentes continentes y antecedentes en ciertas peleas.

La profesional más experimentada que queda en el campo es la peso mosca serbia Nina Radovanovic, quien eliminó a la canadiense Mandy Bujold del torneo en su pelea inaugural. Radovanovic, quien tiene marca de 14-4 como profesional y una vez tuvo el título de peso mosca de la FIB, pelea nuevamente el jueves.

El profesional masculino más experimentado que queda en Tokio es el uzbeko de peso superpesado Bakhodir Jalolov, quien tiene un récord de 8-0 como profesional. Comienza sus segundos Juegos Olímpicos el jueves.

Varios profesionales ya han ganado peleas, pero la mayoría de esos ganadores tienen poca experiencia profesional.

El camino hacia el éxito parece ser mantener un pie en cada mundo del boxeo, como Keyshawn Davis, quien tuvo tres combates profesionales a principios de este año antes de hacer su debut olímpico el domingo con una victoria unilateral sobre el holandés Enrico Lacruz.

"En mis competencias anteriores en los amateurs, cada día mejoré y mejoré", dijo Davis. “Estoy feliz de estar aquí. Nunca antes había experimentado algo como esto, y ahora que lo he experimentado, me alegro de haber tenido la oportunidad de regresar y representar al equipo de EE.UU. "

Davis peleará con la medallista de plata de Río Sofiane Oumiha el sábado.