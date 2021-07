Juegos Olímpicos de Tokyo 2020: calendario y horarios de los atletas de México

TOKYO, Japón - "El Tri" juega este miércoles su último partido de fútbol de la fase de grupos contra Sudáfrica. No se pierda nuestra cobertura de fútbol, ​​en vivo a las 7:15 a.m. ET.

Miércoles 28 de julio (Día 5):

Fútbol varonil

Telemundo East Time

7:15am - 10:00am - Fútbol varonil - Sudáfrica vs México (en vivo)

Universo East Time

11am - 1pm - Fútbol varonil: Sudáfrica vs México (repetición)

En el siguiente listado de horarios, podrás ver los enlaces de las competencias donde participan los atletas mexicanos.

Saltos, sincronizados trampolín 3m masculino 2:00 a.m.

Natación, 200 m pecho femenino: 6:36 a.m.

Natación, 200 m combinado individual masculino: 6:58 a.m.

Boxeo, peso semipesado masculino, octavos de final (México vs. Croacia): 6:54 a.m.

Viernes 30 de julio (Día 7)

Atletismo, 5,000 m femenino: 6:00 a.m.

Natación, 50 m estilo libre masculino: 6:11 a.m.

Lunes 2 de agosto (Día 10)

Gimnasia artística, anillas masculino: 4:00 a.m.

Gimnasia artística, suelo femenino: 5:00 a.m.

Lucha grecorromana, 77 kg masculina: 5:15 a.m.

Gimnasia artística, salto de potro masculino: 5:54 a.m.

Natación artística, dúo: 6:30 a.m.

Martes, 3 de agosto (Día 11)

Gimnasia artística, barras paralelas masculino: 4:00 a.m.

Gimnasia artística, barra de equilibrio femenino: 4:48 a.m.

Gimnasia artística, barras fija masculino: 5:37 a.m.

Ecuestre, saltos individual: 6:00 a.m.

Jueves, 5 de agosto (Día 13)

Atletismo, 20 km marcha masculino: 3:30 a.m.

Pentatlón moderno, individual masculino: 3:30 a.m.

Gimnasia rítmica, concurso complete individual: 9:20 p.m.

Viernes, 6 de agosto (Día 14)

Ecuestre, saltos por equipo: 6:00 a.m.

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Una selección de los mejores momentos y resultados del día, con énfasis en las disciplinas de campo y pista y clavados. En esta última, 14 mexicanos competirán en 8 pruebas. ¡Síguelo en vivo a la 1:00 PM ET!