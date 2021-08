“Estar aquí era mi sueño”: mexicana Rut Castillo habla de su histórica presencia olímpica, con música de José José

Tokio.- Con la satisfacción enorme de que se convirtió en la primera gimnasta rítmica mexicana en estar en los Juegos Olímpicos, Rut Castillo culminó una honrosa presentación.

Castillo se despidió de Tokyo en redes sociales donde afirmó que que había cumplido su sueño olímpico y que lo vivió como "algo mágico".

Durante sus rutinas de gimnasia rítmica ella se presentó con diferentes temas musicales para manejar los siguientes elementos. Hoop: Never Give Up de Tom Holkenborg; ball: Love on the Brain interpretado por Fred Ball y Joseph Angel; club: Stampede de Tim Rice; y ribbon: El Triste (de José José) interpretada por Il Volo.

La mexicana tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos pese a que no logró subir al podio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La deportista mexicana, natural de Jalisco, quedó en la posición número 22 en la disciplina de gimnasia rítmica pese a su buen hacer.

Castillo, de 30 años, reclamó un cupo para la edición de 2020 en Tokio después de ganar el oro en el evento completo en el Campeonato Panamericano de 2021 en Río de Janeiro, Brasil.

La tapatía, con los pies en la tierra, sabe que aunque hizo historia tras ser la primera representante de México que participa en esta disciplina, reconoció el gran nivel de la competencia y que aspirar a ganar el oro no sería realista.

La tapatía, con los pies en la tierra, hizo historia tras ser la primera representante de México en la historia que participa en esta disciplina.