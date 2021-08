“Está bien no sentirse bien”: Otro atleta de los EEUU pone el foco en la salud mental

Lo que debes saber Las lágrimas que derramó el miércoles el velocista estadounidense, Noah Lyles, fueron por su hermano, Josephus, quien tenía el sueño original de estar en los Juegos Olímpicos y no llegó al equipo.

Fue por un año difícil en el que Lyles, de 24 años, comenzó a tomar antidepresivos mientras trataba de encontrar la sensación adecuada para su frenética carrera hacia Tokio.

El miércoles, Lyles, que se encontraba a solo un poco de distancia de la pista, apoyó a las personas que enfrentan momentos difíciles de frente en lugar de hacerlos a un lado.

Fue mucho más profundo que eso.

Esas lágrimas fueron por el problema de la salud mental, no solo la suya sino la de todas las personas que luchan y no saben a dónde acudir.

Al igual que Simone Biles y Naomi Osaka, Lyles no se disculpó cuando abordó el tema de la salud mental y la forma en que afecta a los atletas y al público en general.

Sus sentimientos se derramaron durante una sentida entrevista de 15 minutos en los recovecos del Estadio Olímpico. Los oficiales del equipo se ofrecieron a llevarlo suavemente después de que se derrumbó.

No quería ir.

“Alguien me preguntó por qué le dije a la gente en Twitter que estaba tomando antidepresivos. Fue estrictamente por la idea de que había tomado algo y me hizo sentir mejor", explicó Lyles." Sabía que había muchas personas como yo que estaban demasiado asustadas de decir algo o incluso comenzar ese viaje".

"Quería que supieran si ustedes me ven bajo una gran luz, quiero que sepan que está bien no sentirse bien y que pueden salir y hablar con alguien…este es un tema serio. No quiero despertarme un día y pensar: 'Ya no quiero estar aquí'".

Se suponía que estos Juegos Olímpicos serían su momento. Durante un año antes de 2020, podría decirse que su nombre fue el más grande al lado de Biles que se dirigía de los EE. UU. a Tokio. Pero los Juegos de 2020 se pospusieron un año. El zumbido se calmó. Y cuando los deportes se recuperaron, Lyles no era el mismo dentro o fuera de la pista.

El asesinato de George Floyd en el verano de 2020 lo hizo pensar más en cómo podría usar su plataforma para afectar el cambio social. Se volvió vocal. Llevó un guante en la mano en algunas carreras, incluso en las pruebas olímpicas de Estados Unidos, donde prometió que no tenía planes de calmarse.

Las pruebas, sin embargo, no salieron como él había imaginado. Su búsqueda de un potencial doble de 100-200 se descarriló temprano cuando no corrió bien en la carrera más corta.

También había soñado que tal vez su hermano, Josephus, que también es velocista, podría llegar a Tokio con él. Eso tampoco funcionó.

Cuando el tema surgió en las entrevistas del miércoles después de que un tercer puesto que concedió no era su objetivo en estos Juegos Olímpicos, las lágrimas de Lyles comenzaron a caer. Después de todo, fue Josephus quien tuvo el sueño original de que los hermanos Lyles corrieran juntos en los Juegos.

“A veces pienso 'Este debería ser él'”, dijo Lyles. "Estaría bien si no estuviera aquí. Siento que tengo muchos talentos y siento que puedo ir en diferentes direcciones. Tiene talento por derecho propio. Pero al mismo tiempo, ni siquiera era mi sueño. Solo me uní porque amo a mi hermano".

Lyles dijo que se ha enfrentado a problemas mentales desde muy joven. El atleta señaló que su madre lidia con la ansiedad y la depresión y captó señales en él. Pasó por terapia a una edad temprana. Lyles no sabía cuál sería su camino, solo que no quería seguir la ruta de la educación tradicional. El peso de la escuela estándar, y todo lo que conlleva, fue duro, dijo, y lo llevó a sus primeros episodios de depresión.

La pista fue su escape.

"Cuando pude hacer una pista, sentí que todo había mejorado y que de hecho podría vivir mi vida", dijo Lyles, quien también está interesada en el arte, la moda y la música. “Estoy usando medios como la música y las pistas y todo lo demás para ayudarme a superar esos momentos difíciles y decir que si esto no sale bien tengo una vida fuera de eso".

"No estoy definido por ser un medallista de bronce olímpico o un campeón mundial de medalla de oro o el estudiante de secundaria que se convirtió en profesional. Eso no es lo que soy. Soy Noah Lyles".

"Tener un lugar en el que puedas estar de acuerdo con dejar atrás tus miedos de decir: 'Tengo miedo'", dijo Lyles. "Porque definitivamente lo he dicho varias veces este año".