Eddy Álvarez termina en lágrimas tras asegurar al menos plata con el pase a la final del béisbol en Tokyo 2020

Eddy Álvarez se sentó en el dugout de Estados Unidos después del out final, enterró su rostro entre sus manos y lloró de emoción tras pasar a la final del beisbol olímpico y cuando todavía su juego más importante está por llegar.

Una victoria 7-2 sobre el campeón defensor Corea del Sur le deja la mesa servida para pelear la medalla de oro contra Japón y le aseguró al expatinador de velocidad de 31 años, convertido en segunda base, ser el tercer estadounidense en ganar medallas tanto en Juegos Olímpicos de Invierno como de verano.

"Sí, me emocioné porque fue un gran sacrificio", dijo. “Todavía no puedo creerlo. Sé que el trabajo aún no está hecho porque, al final del día, una de las únicas razones por las que vine aquí es para redimirme, para ganar una medalla de oro” añadió el cubanoamericano.

Mientras Álvarez lloraba, Jack López, Nick Martínez, Edwin Jackson y Anthony Carter lo reconfortaron mientras intercambiaban apretones de manos y abrazos.

Después de ganar una plata en 2014 en Sochi, Álvarez obtendrá al menos una plata en béisbol. Los otros estadounidenses con medallas de verano e invierno son Eddie Eagen (por boxeo en 1920 y trineo en 1932) y Lauryn Williams (por atletismo en 2004 y 2012 y trineo en 2014).

En Sochi su equipo de patinaje terminó 0.271 segundos detrás de Rusia en el relevo de 5,000 metros, pero tres de los cuatro medallistas de oro fueron excluidos de los Juegos de Invierno de 2018 por sospechas de dopaje.

"No te mentiré. Me siento engañado. Probablemente había alguna sospecha allí”, dijo Álvarez. “Obviamente, no puedo hablar mucho de eso porque todavía tienen la medalla de oro, pero también sé que se esforzaron. Los he visto surgir a lo largo de los años y sé cuánto han mejorado.

"Pero, sí, esto se siente como un pequeño viaje de redención aquí, dándome una segunda oportunidad de ganar el oro”, añadió.

El equipo estadounidense, repleto de prospectos y veteranos sin contratos profesionales, buscan la segunda medalla de oro de béisbol de los estadounidenses y la primera desde el año 2000.