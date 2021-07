Dolores de cabeza insoportables obligan flechero olímpico a retirarse a los 26 años

Lo que debes saber Poco después de que soltara su última flecha el miércoles en los Juegos Olímpicos de Tokio, el flechero holandés Sjef van den Berg sintió un dolor.

TOKIO -- El dolor de cabeza llegó casi en el momento justo.

Poco después de que soltara su última flecha el miércoles en los Juegos Olímpicos de Tokio, el flechero holandés Sjef van den Berg sintió un dolor.

A veces, (como este) es un dolor manejable. Otras veces, es una migraña. En casos extremos, es un dolor de cabeza tan debilitante que no puede levantarse de la cama.

Es provocado por el estrés de los partidos, le han dicho. Entonces, para aliviar el dolor, van den Berg está probando otro enfoque: la jubilación.

A los 26.

"Me voy aliviado", dijo van den Berg, cuya carrera llegó a su fin con una derrota en la segunda ronda ante Marcus D'Almeida de Brasil en la competencia individual masculina entre corchetes. “En el mismo momento en que llegó el dolor de cabeza (después del partido), también sentí que me caía un peso de encima”.

Los dolores de cabeza han estado ocurriendo desde hace un tiempo. Su neurólogo le explicó que tiene nervios sensibles en la cabeza y que “cualquier cosa que una persona normal sienta como un pequeño dolor de cabeza, a mí me hace explotar la cabeza”.

La temporada pasada, con menos concursos por la pandemia de coronavirus, notó menos dolores de cabeza.

“Realmente no ayudó a tomar la decisión. Tomé la decisión de antemano”, dijo. "Pero me dio la confianza de que la decisión que tomé fue la correcta".

A lo largo de su carrera, estuvo tan cerca de una medalla olímpica, terminando dos veces en cuarto lugar. La primera vez fue en los Juegos de Río de Janeiro 2016 cuando perdió en el partido por la medalla de bronce ante Brady Ellison de Estados Unidos.

Pero el lunes fue particularmente doloroso. Él y sus compañeros de Holanda cayeron ante Japón en un desempate durante el evento por equipos masculino. Hiroki Muto casi golpea el centro del blanco con la última flecha para asegurar la medalla de bronce para la nación anfitriona.

"Estábamos tan, tan cerca", dijo van den Berg. “Realmente puse todo de mi en ese partido por equipos. Fue una experiencia muy emotiva con el equipo ".

Ellison recientemente intentó convencer a Van den Berg de que no se retirara. Pero luego van den Berg explicó los dolores de cabeza.

"Si tienes que hacerlo por tu salud, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer", dijo Ellison, quien ganó sus dos partidos por un marcador de 6-0 el miércoles para avanzar. " Estoy desepcionado porque es un atleta de alto nivel y lo voy a extrañar en el campo”.

Algún día, van den Berg volverá a disparar por diversión. Simplemente no ahora. Su plan es guardar el arco hasta que se le ocurra el impulso. Pasaron tres meses después de Río para que volviera a disparar. Esto puede llevarle más tiempo.

“Solo quiero dar un paso atrás”, dijo.

Así que volvamos a su trabajo diario: trabajar en una tienda de arcos en los Países Bajos.

"La gente me pregunta por qué sigo en el tiro con arco si he terminado con el tiro, pero no he terminado con el deporte", dijo van den Berg. “Todavía disfruto mucho, mucho, hacer reverencias a la gente y ver la sonrisa desarrollarse en su rostro. Eso es algo realmente gratificante".

La finalidad del momento solo lo golpeó después de su flecha final, que se plantó en el área del “7”.

“Estaba caminando de regreso al campo para recoger mis cosas. Ahí fue cuando realmente golpeó ", dijo sobre su decisión.

Poco después, un dolor de cabeza.

"Es casi como si me pausara el dolor de cabeza hasta que termine la competencia, y ahora está comenzando mal", dijo van den Berg. “Acabo de tomar un analgésico. Debería funcionar en un momento ".