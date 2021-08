Cubanoamericano es la 3ra persona de EEUU en ser medallista de JJOO de Verano e Invierno

Lo que debes saber Eddy Álvarez, de 31 años, se convertirá en el tercer estadounidense en ganar medallas en el los Juegos Olímpicos de invierno y verano.

Álvarez fue elegido como uno de los portadores de la bandera de EEUU durante la ceremonia de apertura de los Juegos en Tokio.

Después de ganar una plata en 2014 en Sochi como parte del equipo de pista corta de cuatro hombres de EE.UU., Álvarez obtendrá al menos una medalla de plata en béisbol.

TOKIO -- Eddy Álvarez se sentó en el banquillo de Estados Unidos después del "fuera" final del partido, enterró su rostro en sus manos y lloró, a pesar de que el partido más importante sigue por delante.

Una victoria por 7-2 sobre el campeón defensor Corea del Sur el jueves por la noche preparó un enfrentamiento por la medalla de oro contra Japón y le aseguró a Álvarez, de 31 años, convertirse en el tercer estadounidense en ganar medallas en el los Juegos Olímpicos de invierno y verano.

Álvarez fue elegido como uno de los portadores de la bandera de EEUU durante la ceremonia de apertura de los Juegos en Tokio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Sí, me emocioné porque fue un gran sacrificio", dijo. “Todavía no puedo creerlo. Sé que el trabajo aún no está hecho porque, al final del día, una de las únicas razones por las que vine aquí es para redimirme, para ganar una medalla de oro".

Mientras Álvarez lloraba, Jack López, Nick Martínez, Edwin Jackson y Anthony Carter le dieron una palmada en la espalda e intercambiaron apretones de manos y abrazos.

Después de ganar una plata en 2014 en Sochi como parte del equipo de pista corta de cuatro hombres de EE.UU., Álvarez obtendrá al menos una medalla de plata en béisbol. Los otros estadounidenses con medallas de verano e invierno son Eddie Eagen (boxeo en 1920, trineo en 1932) y Lauryn Williams (atletismo en 2004 y 2012, trineo en 2014).

Álvarez está bateando .350 con tres carreras impulsadas en estos Juegos. Su equipo de patinaje terminó 0.271 segundos detrás de Rusia en el relevo de 5,000 metros en Sochi, pero tres de los cuatro medallistas de oro fueron excluidos de los Juegos de Invierno de 2018 por sospechas de dopaje.

"No te mentiré. Me siento engañado. Probablemente había alguna sospecha allí ”, dijo Álvarez. “Obviamente, no puedo hablar mucho de eso porque todavía tienen la medalla de oro, pero también sé que se esforzaron. Los he visto surgir a lo largo de los años y sé cuánto han mejorado.

"Pero, sí, esto se siente como un pequeño viaje de redención aquí, dándome una segunda oportunidad de ganar el oro".

Eddy Alvarez conquistó el "Olimpo" en Sochi 2014 y ahora quiere hacer historia en los Juegos Olímpicos de Verano. Acá su historia.

El equipo estadounidense de prospectos y veteranos, que busca la segunda medalla de oro de béisbol de los estadounidenses y la primera desde 2000, mejoró a 4-1 y jugará contra Japón (5-0) el sábado por la noche, con Martínez (1-0) como titular. en un estadio con el que está familiarizado por lanzar para Fukuoka SoftBank Hawks de la Liga del Pacífico.

Contra Corea del Sur, López impulsó sus dos primeras carreras de los Juegos Olímpicos con RBI para sus dos primeros hits, Jamie Westbrook conectó un jonrón solitario y Tyler Austin conectó un sencillo de dos carreras mientras EE.UU. Álvarez y Mark Kolozsvary también impulsaron carreras.

En el out final, una pelota atrapado por Carter, Álvarez levantó su brazo derecho en señal de triunfo, luego levantó ambos brazos y abrazó al campocorto Nick Allen.

"Es genial estar cerca de él y aprender de él cómo interactuar con otros países", dijo Westbrook.

Los compañeros de equipo que son jugadores de béisbol confían en Álvarez para recibir consejos olímpicos.

“Simplemente contándonos pequeños consejos, trucos en el pueblo, solo sobre las situaciones de presión”, dijo el abridor estadounidense Joe Ryan. "Es un honor jugar con él".

Un jugador con el Jacksonville Jumbo Shrimp Triple-A de Miami, Álvarez hizo su debut en las Grandes Ligas la temporada pasada cuando el roster de los Marlins fue diezmado por el coronavirus, bateando .189 sin carreras impulsadas en 12 juegos.

Eddie Álvarez, hijo de inmigrantes cubanos, fue el encargado de llevar la bandera estadounidense en Tokyo 2020. La emoción se siente en su voz.

"No mucha gente consigue segundas veces en los Juegos Olímpicos, así que hagámoslo por él", dijo el antesalista Todd Frazier. "Jugaría con él sin importar qué, seguro".

Joe Ryan, un derecho de 25 años obtenido por los Twins en el intercambio del mes pasado que envió a Nelson Cruz a Tampa Bay, se fue con una ventaja de 2-1 después de permitir cuatro hits en 4 1/3 entradas.

Ryder Ryan (1-0), un diestro de 26 años en el Round Rock Triple-A de Texas, lanzó 1 2/3 entradas sin hits para la segunda victoria de los estadounidenses sobre Corea del Sur luego de una victoria de 4-2 en el primera ronda.

López, de 28 años, ascendido a Triple-A Worcester por los Medias Rojas en mayo, conectó un sencillo productor con dos outs en el segundo para su primer hit en ocho turnos al bate. López es sobrino del ex jugador de Grandes Ligas, Onix Concepción.

Westbrook conectó cuadrangulares alrededor de 20 filas en los asientos del jardín izquierdo para una ventaja de 2-0 en el cuarto.

Corea del Sur (3-3), que se enfrenta a República Dominicana (2-3) por el bronce, consiguió una carrera.

Ryder Ryan necesitó solo dos lanzamientos para escapar de los problemas de dos en base, lo que hizo que Kang Baek-Ho hiciera una doble matanza al final de la entrada.

Los bateadores estadounidenses batearon contra cuatro relevistas en la sexta. Kolozsvary y López tuvieron sencillos RBI, el roletazo RBI de Álvarez hizo el 5-1 y Austin, en su estadio local del Yokohama DeNA BayStars de la Liga Central, siguió con un sencillo de dos carreras que le dio siete carreras impulsadas en el torneo.

Anthony Gose, lanzando hasta 98 ​​mph consiguió un par de fueras, luego lanzó un octavo sin hits. Carter terminó con un noveno perfecto.

Los relevistas estadounidenses tendrán un día libre para descansar para el juego por la medalla de oro.