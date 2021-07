‘Club de Papás’ une al equipo de voleibol masculino de Estados Unidos

Lo que debes saber Micah Christenson regreso a su casa en Hawai por solo 48 horas, para estar allí para el nacimiento de su segundo hijo.

"Ese viaje fue todo un borrón. Estoy agradecido de que mis compañeros y entrenadores lo hayan apoyado " dijo Christenson.

Con familias que no pueden viajar al torneo preolímpico o a Tokio debido a la pandemia del coronavirus, estar de viaje es un poco más desafiante para los papás.

TOKIO - La preparación olímpica de Micah Christenson fue interrumpida por la mejor razón posible.

Christenson estaba jugando un torneo preolímpico en Italia en junio con el resto del equipo de voleibol masculino de EE.UU. cuando tomó un avión para un viaje de aproximadamente 13,000 kilómetros para regresar a su casa en Hawai por solo 48 horas, para estar allí para el nacimiento de su segundo hijo.

"Eso fue un poco caótico", dijo Christenson.

La familia y la paternidad son una parte integral del equipo de EE.UU. Cinco de los 12 jugadores del equipo son padres, incluidos cuatro que se convirtieron en padres despues de los Juegos Olímpicos anteriores en Río de Janeiro en 2016.

"El vínculo emocional con el hogar es un poco diferente ahora porque tengo a mi esposa y a mi hijo allí en lugar de solo querer llegar a casa", dijo el jugador estadounidense Matt Anderson, quien se casó y se convirtió en padre por primera vez en 2020.

"Tener a alguien allí para irse a casa y estar un poco más, agrega más, lo hace un poco más complejo e intrincado".

Anderson y Christenson son parte del "club de papás" informal del equipo de Estados Unidos en Tokio.

Christenson se convirtió en padre por primera vez en 2018 cuando nació su hijo Ezekiel y luego Quinn se unió a la familia en junio. Pasó unas tres semanas en casa entre los dos torneos con un tiempo de unión que aprecia ahora que está separado de nuevo.

Taylor Sander y Kawika Shoji también se convirtieron en padres por primera vez en 2018 y Shoji tuvo una segunda hija el año pasado.

"Creo que es otro nivel de la relación que tenemos entre nosotros", dijo Anderson. “Parte de lo que hacemos tan bien como equipo es que nos unimos fuera de la cancha. Eso nos permite conocer la trayectoria de todos y conocer sus vidas y poder simpatizar y empatizar con ellos en determinadas situaciones. Suceden todo tipo de cosas. Micah Christenson se fue a casa desde Italia para poder estar allí con su esposa y darle la bienvenida a su segundo bebé y luego regresó. Ninguno de nosotros se inmutó porque la familia siempre es lo primero".

Shoji dice que haberse convertirdo en padre desde los Juegos Olímpicos anteriores le da un "vínculo especial" con los otros padres del equipo, ya que se compadecen al extrañar a sus familias mientras están compitiendo e intercambian historias sobre cómo es criar niños pequeños.

El equipo estadounidense ha pasado gran parte del tiempo previo a los Juegos Olímpicos fuera de casa después de haber jugado en un torneo en Italia y luego haber venido a Japón temprano después de un breve descanso entre viajes.

Shoji dijo que Ada-Jean, de 3 años, está empezando a entender lo que hace papá para ganarse la vida, pero eso también tiene un costo ahora que no quiere que él también se vaya.

"Eso ha sido realmente genial", dijo el mes pasado. “Pero también lo hace difícil porque no quiere que me vaya. … Le contamos sobre los Juegos Olímpicos. Ella sabe que hay algo de voleibol llamado Juegos Olímpicos y de alguna manera estaba relacionado con las pruebas olímpicas que estaba viendo en casa. Pero ella no lo entiende completamente".

Cuando se trata de ser un padre olímpico, los nuevos padres del equipo de EE.UU. pueden apoyarse en el bloqueador central David Smith, cuyo hijo mayor nació un par de meses antes de sus primeros Juegos Olímpicos en Londres en 2012. Smith tuvo una hija, Amelie, en el 2018.

“Los viajes son duros. Odio decirlo, pero me he acostumbrado, ahora veo a mi familia solo por períodos de tiempo", dijo Smith. “Este año es más difícil porque realmente no tuvimos un partido en casa en lo absoluto. Confiamos mucho en FaceTime y el chat de video para mantenernos en contacto con nuestra familia. Creo que a algunos de los niños más pequeños les cuesta entender por qué papá no puede volver a casa esta noche. Pero viene con el trabajo y aprendemos a manejarlo juntos. Mucho crédito a las esposas por estar solas durante largos períodos de tiempo y apoyarnos".

