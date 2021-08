Por qué este campeón olímpico tiene prohibido casarse en su país con su novia de toda la vida

JERUSALÉN - Artem Dolgopyat cumplió un sueño de toda su vida cuando ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero en Israel, sus esperanzas de intercambiar alianzas de oro con su novia de toda la vida parecen ser un sueño imposible.

El gimnasta israelí nacido en Ucrania fue aclamado como un héroe nacional por ganar la segunda medalla de oro de Israel, y la primera en gimnasia artística. Pero las celebraciones se moderaron después de que su madre lamentara que las autoridades del país no le permitirán casarse porque no es considerado judío según la ley ortodoxa.

"El estado no le permite casarse", dijo la madre de Dolgopyat, Angela, a 103FM en una entrevista el domingo.

Sus comentarios tocaron un punto sensible en este país, que en repetidas ocasiones ha luchado por equilibrar cuestiones de religión y estado desde que se fundó como refugio para judíos hace 73 años.

Bajo su "Ley de Retorno", cualquier persona con al menos un abuelo judío es elegible para la ciudadanía israelí. Pero aunque el padre de Dolgopyat es judío, su madre no lo es. Según la "halajá" o ley religiosa judía, uno debe tener una madre judía para ser considerado judío.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esta discrepancia ha resultado en decenas de miles de personas, muchas de ellas de la exUnión Soviética, que viven en el país y sirven en su ejército, pero que se les impide rituales judíos como bodas y funerales.

El cafetero arremetió contra el Comité Olímpico Colombiano tras no poder regresar de Tokio. ¿Qué sucedió?

Israel no tiene un sistema de matrimonio civil y la ley israelí ordena que los matrimonios judíos deben ser realizados por un rabino autorizado por el Gran Rabinato. Las parejas cristianas y musulmanas también deben casarse dentro de su fe.

Aquellos que no cumplen con los estándares ortodoxos establecidos por el rabinato, incluidas las parejas del mismo sexo, las parejas con diferentes religiones e israelíes no considerados judíos por la halajá, no pueden casarse en Israel. En cambio, deben viajar al extranjero para casarse.

Los intentos de legalizar el matrimonio civil han fracasado repetidamente debido a la oposición de partidos ultraortodoxos políticamente poderosos.

Más de un siglo debió transcurrir para volver a ver un gesto tan noble en una justa olímpica.

La madre de Dolgopyat le dijo a la estación de radio que su hijo y su novia han vivido juntos durante tres años, "pero no pueden casarse. Necesitan ir al extranjero, pero no lo dejan ir al extranjero porque siempre necesita hacer deporte".

El campeón olímpico, por su parte, intentó restar importancia a la polémica. "Estas son cosas que tengo en mi corazón, no está bien hablar de esto ahora", dijo a los periodistas en Tokio.

Pero los problemas de la boda de Dolgopyat han dominado el discurso público, con políticos y una serie de artículos de opinión que debaten el tema de llevar el matrimonio civil a Israel.

La ecuatoriana Neisi Dajomes se consagró en Tokyo 2020 en levantamiento de pesas y llorando mostró un impactante mensaje escrito en su mano.

Una encuesta de 2019 del Instituto de Democracia de Israel encontró que casi el 60% de los judíos israelíes apoyan el matrimonio civil.

"No es que Dolgopyat tenga derecho a casarse en Israel debido al raro logro deportivo que logró, sino porque es un ciudadano de un país democrático", escribió Katya Kupchik, activista de Israel Hofsheet en el sitio de noticias hebreo Ynet. Israel Hofsheet aboga por los matrimonios civiles.

"Él, como cientos de miles de personas más, no debería tener que recibir aprobaciones o rechazos del Gran Rabinato para ejercer un derecho básico".

El estadounidense alcanzó su cuarta presea dorada, al ganar los 50 metros libres con tiempo de 21.07 segundos.

Por el contrario, Yishai Cohen escribió en el periódico ultraortodoxo Kikar Hashabbat: "No me gustaría vivir en un país que hace que ganar una medalla deportiva sea el estándar para la conversión" al judaísmo. Dijo que una conversión requiere aceptar "el yugo de la Torá y los mandamientos".

Yair Lapid, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dijo el lunes en una reunión de facciones de su partido Yesh Atid que "luchará de todas las formas posibles para que haya matrimonio civil" para que Dolgopyat y otros se casen en Israel.

"Es insoportable a mis ojos que alguien pueda pararse en el podio, escuchar a Hatikva y obtener una medalla de oro en nombre de Israel, y luego no poder casarse aquí", dijo, refiriéndose al himno nacional del país. "Es una situación que no puede continuar y lucharemos por el cambio".