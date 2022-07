¿Qué es el ETC? El padecimiento que llevó a la muerte a un futbolista de la MLS

El futbolista estadounidense Scott Vermillion, quien falleció en diciembre de 2020, fue diagnosticado con encefalopatía traumática crónica (ETC) esta semana, convirtiéndose en el primer jugador de la MLS en ser diagnosticado oficialmente con este padecimiento, un resultado que muestra los graves peligros que corren los atletas al practicar el deporte más popular del mundo.

La ETC es una afección cerebral gravemente peligrosa que va en aumento entre los atletas de deportes de contacto.

Cuando la investigación sobre las lesiones cerebrales comenzó en la década de 1920, la afección se conocía como demencia pugilística, "demencia del luchador a puñetazos", "locura del boxeador" o "síndrome de la embriaguez", pero la afección se ha convertido en un problema constante en una variedad de deportes.

¿QUÉ ES LA ENCEFALOPATÍA TRAUMÁTICA CRÓNICA?

La ETC es una afección cerebral causada por un traumatismo craneal continuo y conmociones cerebrales repetidas.

La enfermedad se encuentra típicamente en atletas que participan en deportes de contacto o de golpe como el boxeo, el fútbol americano, la lucha libre profesional, el hockey sobre hielo, el kickboxing, las artes marciales mixtas, el muay thai, el rugby y el fútbol.

Otros factores de riesgo incluyen estar en el ejército (expuesto al combate), violencia doméstica previa y golpes repetidos en la cabeza,

La condición puede conducir a problemas de comportamiento, altercados de humor y dificultad para pensar. Si la enfermedad continúa empeorando, la demencia puede desarrollarse con el tiempo.

La causa exacta de la ETC no se comprende por completo y solo se dispone de tratamientos de apoyo actualmente.

La investigación se enfoca en encontrar una técnica confiable para diagnosticar la enfermedad y los estudios realizados han demostrado formas de mantener seguros a los atletas.

Un estudio realizado por la Universidad de Purdue descubrió que mantener la presión de un balón de fútbol inferior a los rangos, podría reducir las posibles lesiones en la cabeza.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA ETC?

La ETC solo se puede diagnosticar a través de un análisis de tejido cerebral después de la muerte.

Los expertos en enfermedades cerebrales toman muestras de tejido cerebral y utilizan sustancias químicas especiales que detectan la proteína tau anormal.

Si se encuentra tau, esas partes del cerebro se inspeccionan sistemáticamente en busca de patrones compatibles con ETC.

SCOTT VERMILLION: EL PIMER FUTBOLISTA EN TENER ETC

El exdefensor del Sporting Kansas City, Scott Vermillion, es el primer jugador de la MLS en ser diagnosticado con ETC.

El diagnóstico de la difunta estrella del fútbol fue confirmado el martes por investigadores del Centro ETC de la Universidad de Boston.

Vermillion murió de una sobredosis accidental de drogas en diciembre de 2020 a sus 44 años.

"Señor. Vermillion nos ha demostrado que los jugadores de fútbol están en riesgo de ETC”, alertó la Dra. Ann McKee, directora del Centro BU ETC. “Necesitamos hacer todo lo posible para identificar a los jugadores que están sufriendo y brindarles atención compasiva y apoyo médico adecuado”, instó.

FAMILIA VERMILLION BUSCA CREAR CONCIENCIA

La familia de Scott Vermillion está hablando y tratando de crear conciencia. Su diagnóstico, que se produjo dos años después de su muerte, es importante para educar al público y crear conciencia.

Si bien los golpes en la cabeza son comunes, la ETC es una afección degenerativa progresiva que causa daño severo al cerebro. Debido a que los jugadores de fútbol golpean constantemente las pelotas con la cabeza durante el juego, son propensos a contraer la enfermedad.

El padre de Scott, Dave Vermillion, señaló en entrevista televisiva que los jugadores y entrenadores de fútbol no suelen hablar de ETC.

"Has escuchado sobre eso, pero en el fútbol no se hablaba de la ETC. No había nada, así que no teníamos idea", dijo Dave Vermillion. "De hecho, pudimos averiguar qué estaba pasando y luego surgió la culpa porque todos lo manejaríamos de manera diferente si supiéramos que era ETC".

“Si podemos ayudar a alguien, una persona, dos, sin importar cuántas personas”, agregó. “Entonces, para nosotros, eso hace que nuestra tragedia valga la pena por la pérdida de nuestro hijo y papá”.

RECONOCEN DIFICULTAD PARA HABLAR SOBRE ETC

Briana Scurry, exarquera titular de la selección nacional femenina de fútbol de los Estados Unidos, reveló que es difícil hablar sobre las lesiones cerebrales porque puede haber vergüenza, miedo y confusión relacionados con compartirlo. Brandi Chastain, excompañera de equipo de Scurry, se comprometió a donar su cerebro después de su muerte para permitir que los científicos realicen estudios de enfermedades cerebrales relacionadas con las conmociones cerebrales.

También dice que las mujeres, en particular, pueden reprimirse para evitar ser vistas como débiles, vulnerables o “histéricas”, términos que se han usado para describirlas.

Debido a que la mayor parte de la investigación sobre ETC y condiciones similares se ha centrado en el fútbol, ​​no se sabe mucho sobre cómo las lesiones cerebrales pueden afectar de manera diferente a las niñas y las mujeres.

La disparidad en la investigación llevó al Centro ETC de la Universidad de Boston a realizar un estudio que analiza las consecuencias del impacto repetitivo en exjugadoras profesionales de fútbol.

"El objetivo es que podamos comprender realmente las consecuencias a largo plazo de recibir un golpe en la cabeza una y otra vez en el fútbol femenino de alto nivel", detalló el Dr. Robert Stern, investigador principal del estudio.