Fernando Tatis Jr. crea controversia tras Grand Slam en juego con los Padres

SAN DIEGO- El campocorto de los San Diego Padres, Fernando Tatis Jr., de 21 años, juega con estilo, arrogancia y talento generacional, es el futuro de las Grandes Ligas, pero el pasado del béisbol está tratando de frenar su rol.

Durante el juego del lunes por la noche contra los Rangers de Texas, Tatis Jr. estaba al bate en la octava entrada con los Padres ganando 10-3. Se llenaron las bases y la cuenta fue de 3 bolas y 0 strikes. Tatis Jr.procedió a aplastar el siguiente lanzamiento sobre la pared hacia la derecha para un jonrón de grand slam, su segundo jonrón del juego y su séptima carrera impulsada del juego. Tatis Jr.no se exhibió, simplemente corrió alrededor de las bases y regresó al dugout con una ventaja de 14-4 con los Padres.

Todo bien, ¿verdad? No todo bien.

Tanto el mánager de los Padres, Jayce Tingler, como el mánager de los Rangers, Chris Woodward, estaban molestos con Tatis Jr.

Tingler, quien entrenó la temporada pasada con los Rangers en el personal de Woodward y pasó años en su organización, dijo que Tatis Jr.perdió su señal de toma en la cuenta de 3-0.

"Es joven, un espíritu libre y concentrado y todas esas cosas" Dijo Tingler. "Eso es lo último que nos quitaremos. Es un oportunidad de aprendizaje, y eso es todo. Él crecerá a partir de eso ".

"Para que lo sepas, muchos de nuestros muchachos tienen luz verde 3-0", dijo Tingler. "Pero en este juego en particular, teníamos una ventaja un poco cómoda. No estamos tratando de aumentar la puntuación ni nada de eso".

Los Vigilantes mostraron su disgusto al lanzar el siguiente lanzamiento detrás del toletero Manny Machado. Fue el primer lanzamiento de Ian Gibuat, que sustituyó a Juan Nicasio.

"No me gustó, personalmente", dijo Woodward. "Pero como dije, las normas se desafían a diario. Así que solo porque no me guste, no significa que no esté bien. No creo que nos haya gustado como grupo".

Tatis, quien ahora lidera la MLB con 11 jonrones esta temporada, tuvo una conversación con Tingler y su compañero de equipo Eric Hosmer sobre romper una de las reglas no escritas del béisbol.

"He estado en este juego desde que era niño", dijo. "Conozco muchas reglas no escritas. Estaba un poco perdido en esto. Esas experiencias, tienes que aprenderlas. Probablemente la próxima vez, haré un lanzamiento".

El swing de Tatis Jr 3-0 en un juego de 7 carreras desató un salvaje debate sobre las reglas no escritas del béisbol. Si bien algunos hombres de béisbol de la "vieja escuela" como los Rangers Woodward y hasta cierto punto Tingler no estaban contentos con Tatis, una gran oleada de apoyo se colocó del lado de Tatis Jr. Muchos ex jugadores y actuales de la MLB defendieron a Tatis Jr. en las redes sociales, incluso algunos hombres de los medios de béisbol de la "vieja escuela" se pusieron del lado del campocorto de los Padres.

Las reglas no escritas del béisbol a menudo generan controversia, simplemente no esperabas que la presión se dirigiera a uno de los mejores jugadores jóvenes del deporte, jugando duro de principio a fin, y no esperabas que la presión viniera de los suyos. gerente.