Fallece exmanager de los Dodgers Tommy Lasorda

El exmanager de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Lasorda, murió a los 93 años, anunció el equipo este viernes.

Según el equipo, Lasorda sufrió un paro cardiopulmonar repentino en su casa el jueves, poco después de las 10 p.m., y fue trasladado a un hospital “con reanimación en curso”. Fue declarado muerto a las 10:57 p.m.

Lasorda había sido dado de alta el martes en un hospital del condado de Orange, en donde estuvo hospitalizado unas seis semanas. Aunque no se proporcionó un motivo oficial de la hospitalización, TMZ informó que sufría de problemas cardíacos y pasó tiempo asistido por un respirador artificial en una unidad de cuidados intensivos.

"Hay dos cosas sobre Tommy que siempre recordaré", dijo el ex locutor del Salón de la Fama Vin Scully. “El primero es su entusiasmo ilimitado. Tommy se levantaba por la mañana lleno de frijoles y lo mantenía mientras estaba con cualquier otra persona.

“El otro fue su determinación. Era un tipo con capacidad limitada y se esforzó por ser un muy buen lanzador de Triple-A. Nunca tuvo ese algo extra que lo convirtiera en un jugador de Grandes Ligas, pero no fue porque no lo intentó. Esas son algunas de las cosas: su espíritu competitivo, su determinación y, sobre todo, esta energía ilimitada y confianza en sí mismo. Su corazón era más grande que su talento y no había líneas de falta para su entusiasmo ".

El miembro del Salón de la Fama desde 1997, Lasorda llevó a los Dodgers a dos Campeonatos de la Serie Mundial y dos derrotas de la Serie Mundial durante sus 20 años de carrera.

Había estado con la organización de los Dodgers por más de 70 años como jugador, ojeador, gerente y ejecutivo de oficina. Fue contratado originalmente por los Filis de Filadelfia en 1945, antes de llegar a las Grandes Ligas como lanzador con los Dodgers de Brooklyn en 1954.

Dirigió a los Dodgers de 1976 a 1996 y se desempeñaba actualmente como asesor especial al presidente.

En el Caribe, también dejó su impronta como jugador en la Liga Invernal de Puerto Rico, coach de los Leones del Caracas en Venezuela y manager campeón en 1973 en República Dominicana con los Tigres del Licey, a quienes también coronó en el clásico del Caribe jugado en Venezuela.