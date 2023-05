Los Boston Celtics se preparan para el juego 7 contra los Miami Heat

Momentos después de la dramática victoria de Boston en Miami el sábado por la noche, Jaylen Brown comenzó a pensar en el futuro. Levantó las manos, levantó siete dedos y comenzó a gritar: “¡Juego 7! ¡Juego 7!”

Brown y Boston están al borde de la historia después de que el canasto de Derrick White hizo que los Celtics ganaran 104-103 al Heat en el Juego 6. Una de las franquicias con más historia de la liga está tratando de convertirse en el primer equipo en la historia de los playoffs de la NBA en superar un déficit de 3-0 para ganar una serie al mejor de siete.

El siguiente es un juego más en las finales de la Conferencia Este este lunes por la noche en Boston. Y parece que la serie de ida y vuelta podría estar en camino a una conclusión épica.

Los Celtics son el cuarto equipo de la NBA en borrar un déficit de 3-0 en una serie al mejor de siete y forzar un juego decisivo. Los tres equipos anteriores, los New York Knicks de 1951 en las Finales de la NBA, los Denver Nuggets de 1994 en la segunda ronda y los Portland Trail Blazers de 2003 en la primera ronda, perdieron el Juego 7, todos fuera de casa.

JAYSON TATUM: "TENEMOS OTRA OPORTUNIDAD"

“Tenemos otra oportunidad, otra oportunidad”, dijo Jayson Tatum, quien anotó 31 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en el Juego 6 para unirse a Larry Bird como el único otro Celtic con juegos de playoffs de dos dígitos con al menos 30 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. “Está lejos de terminar. Sigue siendo una batalla cuesta arriba. Pero siempre se siente bien darse cuenta de otra oportunidad, otra oportunidad”.

Boston busca extender una postemporada salvaje que ya incluye cinco victorias cuando se enfrenta a la eliminación: dos en las semifinales del Este después de caer 3-2 ante los 76ers, y ahora tres veces seguidas contra el Heat.

Los Celtics tienen marca de 27-9 en el Juego 7 y han ganado sus últimos cuatro, incluida una victoria por 112-88 contra Filadelfia en la ronda anterior en la que Tatum anotó 51 puntos, la mayor cantidad en un Juego 7 en la historia de la NBA. Boston también venció al Heat en el Juego 7 en Miami en las finales del Este del año pasado cuando Jimmy Butler falló lo que hubiera sido un triple de la ventaja con unos 17 segundos restantes.

El Heat tiene marca de 6-5 de todos los tiempos en el Juego 7, perdiendo los últimos dos. Miami tiene marca de 0-2 cuando enfrenta un juego así como visitante.

El ganador del enfrentamiento del domingo enfrentará al campeón de la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets, en las Finales de la NBA.

A pesar de que se le negó un lugar en la final en tres juegos consecutivos, el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, dijo que su mensaje al equipo después de la derrota del sábado fue solo para concentrarse en el próximo juego. Deja que el pasado sea el pasado.

“Simplemente unámonos unos a otros”, dijo Spoelstra. “Estos son juegos emocionales y las cosas pueden cambiar en ese Juego 7. La presión puede ir y venir bastante en el Juego 7. No vamos a ninguna parte”.

Pero lo que puede ser más preocupante para el Heat de cara al lunes es que los Celtics, que generalmente depende de su capacidad para tiros de 3 puntos, puede sacar la victoria del sábado a pesar de hacer un mínimo de playoffs con 7 de 35 intentos desde lo profundo.

Además, hasta la increíble ráfaga de 10 puntos de Butler en poco más de dos minutos para poner al Heat al frente, casi no fue un factor en una noche en la que acertó solo 5 de 21 desde el campo. En los últimos tres juegos, Butler ha disparado un total combinado de 19 de 55.

Dijo que no ha debilitado su determinación de hacer lo que pueda para evitar lo que sería un decepcionante final para Miami.

“Obtendrás la misma prueba hasta que la pases, lo juro”, dijo Butler. “Estábamos en esta misma posición el año pasado, podemos hacerlo, sé que lo haremos. Tenemos que salir a la carretera y ganar en un entorno muy, muy, muy difícil”.

Ese entorno resulta ser la ciudad que es el hogar del primer, y aún único, equipo en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en lograr una remontada de la serie 3-0.

Ese equipo, el campeón de la Serie Mundial de 2004, los Medias Rojas, se recuperó de ese hoyo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York.

David Ortiz, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2004, dijo que tiene sentido que los Celtics estén en posición de lograr lo que antes era impensable.

“Sí, y no habría mejor momento que este para que eso sucediera”, dijo Ortiz en una entrevista con The Associated Press. “Si lo haces en el baloncesto, tiene que ser la misma ciudad”.

Los Celtics tienen solo 5-5 en casa durante estos playoffs, pero no hay lugar que prefiera estar con su temporada en juego.

“Va a ser enorme. Las dos mejores palabras en los deportes son 'Juego 7'", dijo Brown. “Y nuestro público local, sé que traerán la energía. Entonces, estoy emocionado”.

Se espera que Malcolm Brogdon esté disponible para jugar el juego 7. El Sexto Hombre del Año de la NBA se perdió la victoria del sábado por la noche con una distensión en el antebrazo derecho.

Las reservas de Boston fueron superadas 22-11 en ausencia de Brogdon. Robert Williams III fue al vestuario al final del segundo cuarto con una lesión en la muñeca izquierda, pero regresó en la segunda mitad y terminó con 10 puntos y siete rebotes en 17 minutos de la noche.