Caso de Byron Castillo: los diferentes escenarios si la FIFA decide expulsar a Ecuador de Catar 2022

MIAMI, Florida - El 15 de septiembre de 2022 será la audiencia de apelación sobre la validez del certificado de nacimiento del defensor ecuatoriano Byron Castillo. Como se sabe, la Federación de Fútbol de Chile hizo una reclamación por una supuesta falsedad de los documentos de nacimiento de Castillo, que según el reclamo, aparentemente nació en Colombia y no en Ecuador. La FIFA abrió un procedimiento disciplinario para investigar el caso y fue rechazado en junio de este año.

Sin embargo, Chile apeló y este 15 de septiembre será la audiencia de esa apelación.

Existe la opción de que la FIFA vuelva a rechazar la demanda chilena y que todo quede como está. Pero también existe la opción que le dé la razón a Chile y ahí se desprenden diferentes escenarios.

Primero, hay que aclarar que este es un caso inédito para la FIFA, en el que se castigue y expulse a una selección de una Copa Mundial a solo dos meses del inicio del evento. El caso es un reto para las leyes y el reglamento del ente que regula el fútbol mundial. Además, Ecuador está programado para jugar contra el anfitrión Catar en el partido inaugural, y la Copa Mundial, por reglamento, se tiene que jugar con 32 equipos.

Un escenario que manejan los expertos es que la FIFA reconozca la demanda chilena e imponga sanciones - económicas y otras- a Ecuador y posiblemente al jugador, pero que dejé jugar al Tricolor la Copa Mundial. Esto por el escaso tiempo que queda para el inicio del evento, entre otras razones.

La otra opción es lo que Chile está empujando y es que se sancione a Ecuador por los ocho partidos que jugó Byron Castillo. Ecuador perdería los puntos de esos ocho partidos y se hundiría en el fondo de la tabla. Chile está pidiendo los seis puntos de los dos partidos disputados contra Ecuador en las Eliminatorias.

Sin embargo, Chile no tendría que recibir automáticamente los seis puntos de los dos partidos que jugó contra Ecuador, en los que jugó Byron Castillo. Primero, porque pedir los puntos es otra reclamación. Y segundo, porque según la normativa FIFA, para ganar los puntos el reclamo por la situación de Castillo debió hacerse en un plazo no mayor a 48 horas después de alguno de los dos partidos contra Chile en las Eliminatorias, y eso no se hizo.

Otro escenario es lo que reclama la Federación Peruana de Fútbol: en caso de que se expulse a Ecuador del Mundial, el cupo se debe cubrir con la siguiente selección en la tabla de posiciones y esa es la selección peruana que quedó quinta con 24 puntos, detrás de la ecuatoriana, y seguida de la colombiana que quedó con 23. En ese caso, Perú iría directamente a Catar 2022.

Sin embargo, ahí se abre otro escenario y es que Perú, tras quedar quinto, ya jugó un partido de repechaje ante Australia y lo perdió. ¿Afectará eso su posible reclamo de entrar directamente al Mundial en caso de que Ecuador quede fuera? No se sabe, porque no hay antecedentes y no hay un reglamento específico sobre eso.

Incluso, hasta Colombia se podría beneficiar de la expulsión de Ecuador del Mundial, y de ser el caso subiría al quinto puesto y se colocaría en posición de repechaje. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se jugará otro partido de repechaje a menos de dos meses del inicio del Mundial? Ese escenario es menos probable, ya que ese partido ya se jugó, y queda poco tiempo para el inicio de la Copa Mundial que es el 20 de noviembre de 2022.

Lo increíble es que hasta Italia, que quedó eliminada, quiso subirse al carro del caso de Byron Castillo, pero rápidamente la FIFA le mató las expectativas. En palabras del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina: “Hay cero posibilidades de un repechaje. Hay trece plazas disponibles en Europa y todas están ocupadas. Si un lugar quedara vacante, sería ocupado por otro equipo sudamericano. Escuchamos a la FIFA para darnos un momento de esperanza, pero la respuesta fue absolutamente negativa”, reveló la prensa italiana en su momento.

Todos estos escenarios son posibles, sin embargo, la FIFA nunca se ha enfrentado a una situación parecida a esta y lo que decida el 15 de septiembre dejará un precedente para el futuro del fútbol mundial. La FIFA tiene la última palabra.

