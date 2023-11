Boca y Fluminense juegan este sábado la final de la Copa Libertadores

El estadio Maracaná sumará el sábado una página más a su historia.

Boca Juniors buscará en el mítico escenario de Río de Janeiro su séptima Copa Libertadores ante un Fluminense que irá por su primera coronación regional y la misión de extender la hegemonía de los brasileños — campeones de las últimas cuatro ediciones.

El Xeneize intentará igualar el registro de Independiente de Avellaneda, otro club argentino, del máximo ganador de la competición, y que consiguió sus siete coronas entre 1964 y 1984.

“Vamos con la ilusión de entregarle a Boca la séptima, que es lo que todos desean hace tanto tiempo”, dijo su arquero Sergio Romero en una entrevista concedida a los canales oficiales de la CONMEBOL. “Confío y tengo una fe ciega de que las cosas se nos van a dar y vamos a ganar”.

A Boca le ha ido muy bien cuando ha enfrentado a equipos brasileños en choques directos de la Libertadores, imponiéndose en 18 de 24, incluyendo las finales disputadas ante Gremio en 2007, Santos en 2003, Palmeiras en 2000 y Cruzeiro en 1977.

Sin embargo, perdió la última vez que enfrentó a los brasileños — contra Corinthians en 2012.

La del sábado es además la primera final continental que alcanza Boca tras sucumbir ante su clásico rival River Plate en la histórica final de 2018 disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Por su parte, Fluminense solo ha llegado en una ocasión a la instancia decisiva — perdió en 2008 ante Liga de Quito. El conjunto carioca pretende convertirse en el undécimo conjunto brasileño en inscribir su nombre en el historial de campeones del certamen.

Los equipos de Argentina acumulan 25 títulos y los brasileños se han impuesto 22 veces, contando el dominio de Flamengo y Palmeiras, con dos estrellas cada uno, desde 2019.

Boca avanzó a su duodécima final sin ganar un solo partido en las fases eliminatorias, en las que venció por penales a Nacional de Montevideo, Racing de Avellaneda y Palmeiras de Sao Paulo.

Desde octavos de final hasta la semifinal, Romero atajó dos remates desde los 11 metros en cada una de las tres tandas. También desvió un penal ante Deportivo Pereira en la fase de grupos.

Desde su llegada a Boca a mediados de 2022, Romero ha detenido 12 de los 23 penales que ha enfrentado.

El sábado, “Chiquito” volverá al estadio Maracaná, donde en 2014 vivió uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

En la final del Mundial de Brasil encajó en la prórroga el tanto de Mario Götze, que le dio el título a Alemania 1-0 sobre la Argentina de Lionel Messi.

“Volver al Maracaná me produce alegría. No es una revancha porque los momentos que pasaron ya pasaron y no se pueden cambiar”, declaró Romero.

Por su parte, Fluminense, que alcanzó su segunda final tras vencer en las eliminatorias a Argentinos Juniors, Olimpia e Internacional de Porto Alegre, se ilusiona con celebrar como local en su estadio y dejar de ser el único grande de Brasil que nunca ha alcanzado la gloria continental.

“Será fantástico poder jugar contra Boca en nuestra casa con parte de la afición de ellos y parte de la nuestra”, sostuvo el argentino Germán Cano, artillero del torneo con 12 goles — los mismos que anotó todo el plantel de Boca — y que suma 36 dianas en 2023. “Sería histórico salir campeones. Estamos atravesando un muy buen momento y tenemos que disfrutarlo”.

El técnico de Boca, Jorge Almirón — subcampeón continental con Lanús en 2017 —, no podrá contar con el zaguero Marcos Rojo, quien fue expulsado en la semifinal ante Palmeiras. Su lugar será ocupado por Nicolás Valentini, que compartirá con Nicolás Figal el eje de una defensa que solo ha encajado cinco anotaciones en 12 partidos.

Quien sí estará en el Maracaná es el uruguayo Edinson Cavani, que llegó a Boca este año con el objetivo de sumar la Libertadores a su palmarés en el que ostenta 35 trofeos.

“Vine para pelear cosas importantes con este club y ahora queda un pasito más para poder lograr algo histórico”, dijo Cavani, que marcó su primer tanto en el torneo en la vuelta ante Palmeiras y en total acumula tres gritos en 12 partidos con los xeneizes.

Fluminense recibió la buena noticia de la recuperación de sus defensas Felipe Melo y Nino, que estarán en la final tras superar sendas lesiones.

Una de las bazas del técnico del Tricolor, Fernando Diniz, quien también actúa como seleccionador interino de Brasil, es la experiencia de su plantel, en el que destaca la presencia del lateral Marcelo, que regresó a su club de origen tras una trayectoria de 16 temporadas y 25 títulos con el Real Madrid.

“Estoy muy feliz de poder llegar a una final de la Libertadores con el equipo de mi corazón”, dijo el jugador nacido en Río de Janeiro hace 35 años. “No creo que sea un jugador consagrado. Siempre pienso en el ahora y ahora estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, jugando una final con el Fluminense”.