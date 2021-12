Temporada de impuestos 2022: Qué preparar desde ahora para evitar dificultades con el IRS

Las empresas y negocios se preparan desde ahora para hacer llegar a tiempo el W2 a su personal, lo que significa que la temporada de impuestos pronto comenzará.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alentó a los contribuyentes a tomar medidas importantes tan pronto como este mes para estar preparados al presentar sus declaraciones de impuestos federales en 2022, a la vez que ofreció una guía respecto a los pagos de impacto económico y los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos.

La agencia tributaria divulgó recientemente una hoja informativa que describe los pasos que los contribuyentes pueden tomar desde ahora para evitar dolores de cabeza y desagradables sorpresas del fisco.

TELEMUNDO 47 desglosa aquí los elementos clave que los contribuyentes deben considerar antes de presentar su declaración el próximo año.

PAGOS ANTICIPADOS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS

Las familias que se beneficiaron del programa deberán comprobar los pagos por adelantado del Crédito Tributario por Hijos que recibieron entre julio y diciembre de 2021, esto a fin de reclamar la mitad restante del incentivo, o bien, algún monto perdido o no pagado debido a errores del IRS.

Los contribuyentes que recibieron menos de la cantidad para la que cumplen los criterios podrán reclamar un pago por la cantidad restante del Crédito Tributario por Hijos en su declaración de impuestos de 2021. Sin embargo, los contribuyentes que recibieron más de la cantidad para la que califican podrían enfrentar una deuda y estar obligados a reembolsar parte o la totalidad del sobrepago presenten la declaración.

CARTA 6419, DOCUMENTO CLAVE PARA COMPROBAR Y RECLAMAR LOS PAGOS DEL CRÉDITO POR HIJOS

En enero de 2022, el IRS enviará la Carta 6419 con el monto total de los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos que los contribuyentes recibieron en 2021. Las familias deben conservar esta y cualquier otra carta del IRS sobre los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos con sus registros tributarios.

El documento es clave para reclamar la suma restante o cualquier pago faltante.

Las familias que no recibieron pagos por adelantado mensuales en 2021, pero cumplen los criterios, aún pueden obtener un pago único al reclamar el Crédito Tributario por Hijos cuando presenten una declaración federal de impuestos sobre la renta de 2021 el próximo año. Esto incluye familias que en general no necesitan presentar una declaración.

PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y RECLAMO DEL CRÉDITO DE REEMBOLSO POR RECUPERACIÓN

Las personas que no calificaron para el tercer Pago de Impacto Económico o que no recibieron el monto total pueden optar por el Crédito de Reembolso de Recuperación según su información fiscal de 2021. Pero tendrán que presentar una declaración de impuestos de 2021, incluso si no necesitan hacerlo, para reclamar el pago.

Estos contribuyentes también necesitarán el monto de su tercer Pago de Impacto Económico y cualquier Pago Adicional recibido para calcular el monto correcto del Crédito de Reembolso de Recuperación 2021 cuando presenten su declaración de impuestos. Deberán asegurarse de presentar los montos de pago correctos, lo que evitará una demora en el procesamiento que podría retrasar su reembolso.

CARTA 6475 PARA EL RECLAMO DEL PAGO DE IMPACTO ECONÓMICO

A principios de 2022, el IRS enviará la Carta 6475 que contiene el monto total del tercer pago de impacto económico y cualquier pago adicional recibido. Las personas deben guardar esta y cualquier otra carta del IRS sobre sus pagos de estímulo con otros registros fiscales. Las personas también pueden iniciar sesión en su cuenta en línea de IRS.gov para acceder de forma segura a los montos de sus pagos de impacto económico.

Consulta IRS.gov/rrc para obtener más información.

CAMBIOS EN LAS DEDUCCIONES DE CARIDAD

Los contribuyentes que no detallan las deducciones pueden calificar para tomar una deducción a las caridad de hasta $600 para contribuyentes casados ​​que presentan declaraciones conjuntas y hasta $300 para todos los demás contribuyentes por contribuciones en efectivo realizadas en 2021 a organizaciones calificadas. Para obtener más información, puedes consultar la Publicación 526 del IRS acerca de las contribuciones a la caridad.

OPERACIONES BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DIRECTO

El depósito directo les da a los contribuyentes acceso a su reembolso más rápido que un cheque impreso enviado por correo postal. Aquellos que no tengan una cuenta bancaria pueden aprender cómo abrir una en un banco asegurado por la FDIC o mediante la herramienta de localización de cooperativas de crédito nacional. Los veteranos deben consultar el Programa Bancario de Beneficios para Veteranos para acceder a los servicios financieros en los bancos participantes.

Los enlaces a herramientas en línea, publicaciones y otros recursos útiles están disponibles en IRS.gov/getready.

¿CUÁNDO TENGO QUE DECLARAR MIS IMPUESTOS?

Deberás haber presentado tus impuestos antes del viernes 15 de abril de 2022. De lo contrario, puedes solicitar una extensión automática para esa misma fecha.

Antes de la pandemia, el IRS en general comenzaba a aceptar declaraciones de impuestos durante la última semana de enero, aunque cualquier nueva legislación tributaria importante que se apruebe a finales de 2021 podría retrasar el inicio del procedimiento de aceptación un par de semanas.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI REEMBOLSO?

Varios factores influyen en el plazo, en especial si solicitas el reembolso por depósito directo o cheque impreso. Esto también dependerá de:

Que tan pronto presentas tu declaración de impuestos

Si reclama ciertos incentivos, como el Crédito por Ingreso del trabajo o el Crédito Tributario por Hijos.

Si presents electrónicamente o por correo.

Si tiene deudas existentes con el gobierno federal.

Los pagos de estímulo de COVID no afectarán tu reembolso del impuesto sobre la renta, aunque se puede determinar que algunos contribuyentes que no recibieron uno se les debe uno, un pago que puedes ver agregado a tu reembolso de 2022.

Es importante tener en cuenta que el IRS retrasa el procesamiento por al menos dos semanas si una declaración de impuestos sobre la renta reclama el Crédito por Ingreso del trabajo o el Crédito Tributario por Hijos, esto a fin de verificar los datos.

Para acelerar los reembolsos durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), el IRS insta a los contribuyentes a presentar la declaración de forma electrónica con depósito directo tan pronto como reciba el W2 o cualquier otro formulario.

La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días, pero algunas declaraciones de impuestos requieren una revisión adicional y pueden tardar más en procesarse que otras. Esto puede ser necesario cuando una devolución tiene errores, está incompleta o se ve afectada por robo de identidad o fraude.

Si una persona cree que puede haber sido víctima de un robo de identidad, debe denunciar al 1-800-908-4490.

Para obtener más información sobre reembolsos y la “Aplicación móvil IRS2Go” visite https://www.irs.gov/uac/irs2goapp.

También puede visitar https://www.irs.gov/refunds/tax-season-refund-frequency-asked-questions para aclarar dudas frecuentes.

ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS DEL IRS PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN Y ACELERAR LOS REEMBOLSOS.

Haga su declaración de forma electrónica y solicite el depósito directo para obtener el reembolso con mayor rapidez. La mayoría de los estadounidenses recibieron los Pagos de Impacto Económico de forma automática, y cualquier persona que recibió la cantidad máxima de $1,400 no necesita incluir ninguna información sobre sus pagos cuando presente la declaración. Sin embargo, aquellos que no recibieron un pago o solo recibieron un pago parcial pueden reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presenten su declaración de impuestos de 2021. El software de preparación de impuestos Free File del IRS puede ayudar a los contribuyentes a calcular la cantidad. Los pagos de estímulo por adelantado no están sujetos a impuestos y no reducen el reembolso del contribuyente cuando se presentan en 2022. El pago de estímulo de hasta $1,400 por persona no está sujeto a impuestos. Eso es porque se consideran créditos fiscales, no ingresos. Por lo tanto, no tendrá que informarlos en sus declaraciones de impuestos de 2021, según el IRS.

El IRS afirma que emitirá nueve de cada 10 reembolsos dentro de los 21 días posteriores a la aceptación con presentación electrónica y depósito directo.

AYUDA GRATUITA PARA PREPARAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE IMPUESTOS

El IRS ofrece la herramienta FREE FILE para la declaración de impuestos de forma gratuita. Ten en cuenta que solo los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado (o AGI) sea de $ 72,000 o menos tienen acceso al portal.

La agencia hizo mejoras al programa Free File el año pasado, que permite a los contribuyentes que cumplen el límite ingresos presentar sus declaraciones de forma gratuita. El programa de software gratuito en línea es accesible solo a través de IRS.gov. Los contribuyentes pueden visitar www.irs.gov/freefile para más información.

RASTREA TU REEMBOLSO FEDERAL Y ESTATAL

Un contribuyente que presenta la declaración de impuestos federales puede verificar el estatus de su reembolso mediante la herramienta en español ¿Dónde está mi reembolso? del IRS; sin embargo, cada estado tiene su propio proceso para manejar los impuestos estatales sobre la renta.

El IRS demora en general 21 días en procesar una declaración electrónica, pero los estados pueden tardar unos 30 días o más. Cada entidad cuenta con un sistema en línea que le permite al contribuyente verificar el estado de su reembolso.

El contribuyente debe tener en cuenta que cada estado usa un sistema distinto al federal y al de otras entidades para informar a los contribuyentes sobre su declaración. No obstante, en general, hay dos datos primordiales que necesitará para verificar su reembolso.

El primero es el Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). Si presenta una declaración conjunta, debe registrar el número de identificación que aparezca primero en la declaración.

Casi todos los estados también requerirán que proporcione el monto exacto del reembolso. Algunos estados solicitarán al contribuyente que redondee la cifra al monto más cercano, pero algunos estados, como Vermont, requieren la cantidad exacta.

Otros estados también pueden requerir la fecha de nacimiento, el año de declaración, estado civil y hasta el código postal.

Aquí encontrarás un listado de estados ordenados por orden alfabético con el enlace a la interfaz para verificar el estatus del reembolso.

Tenga en cuenta que Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming no tienen impuesto estatal sobre la renta. Además, New Hampshire y Tennessee no gravan los salarios e ingresos regulares, pero gravan algunos ingresos de dividendos e inversiones.

Alabama

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Delaware

Distrito de Columbia (D.C.)

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvania

Rhode Island

Tennessee

Los residentes de Tennessee no pagan impuesto sobre la renta sobre sus ingresos y salarios. El impuesto solo se aplica a los ingresos por intereses y dividendos, y solo si supera los $ 1,250 ($ 2,500 para contribuyentes conjuntos). Es improbable un reembolso para este impuesto sobre la renta.

Utah

Vermont

Virginia

Virginia Occidental

Wisconsin